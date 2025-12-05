高雄衛生局鯛魚檢驗出包！凌濤狠批陳其邁：整天炒作演唱會、市府螺絲掉滿地

雲林口湖「台灣鯛」明明多次第三方檢驗合格，卻遭高雄市衛生局以「誤植數據」誣陷用藥超標，讓漁民蒙受巨大的商譽及產品損失；對此，國民黨桃園市議員凌濤今（5）日在臉書發文質疑，高雄市長陳其邁整天忙著染髮、炒作演唱會，讓市府螺絲掉滿地，讓無辜的台灣鯛漁民的生計「辦法會」，然後陳其邁轉身就推坑，道歉沒誠意，僅咎責至副局長、局長自請處分，漁民情何以堪？

身為雲林子弟的凌濤表示，前幾天才回到雲林台西、口湖，並去漁民餐廳用餐，附近就是口湖漁民在小漁村認真推廣的烏魚子曬場、台灣鯛觀光工廠，如今卻被陳其邁團隊黑，「實在要替認真打拼、我們雲林海線的鄉親感到非常捨不得。」

高雄市環境污染案頻傳 凌濤批：市府已徹底失能

凌濤質疑，陳其邁市府的標準更是令人咋舌，馬頭山掩埋場偷埋有害廢棄物，造成水土污染、美濃大峽谷不法盜採土石及回填廢棄物，形成大型坑洞明明超「有事」，卻被民進黨粉飾太平變「沒事」；而品質優良的台灣鯛明明「沒事」，卻被陳其邁市府搞成「有事」，這種是非顛倒、黑白不分的判斷能力，只能說明高雄市政府螺絲掉滿地，已經徹底「失能」。

凌濤批評，而民進黨執政下的縣市，破壞環境掩蓋事實外，現在更踐踏台灣漁民的生計，鬧出事情後，陳其邁轉身就想「推坑」，更荒謬的是，這筆爛帳竟然要依「國賠」辦理？憑什麼高雄市府的低級錯誤，要由全民買單？這筆賠償金，應該由陳其邁自己買單。

台灣鯛檢驗錯誤 陳冠安：整套SOP形同虛設

羅智強辦公室主任陳冠安也在臉書發文批評，陳其邁市府這次「台灣鯛禁藥烏龍案」，從初檢、複檢到對外發布竟然全數出錯，最後才發現是有人很罕見地把電腦後台參數放大十倍。更荒謬的是，第二次檢驗竟然也錯，等於整套SOP形同虛設，食安體系直接破功，害全聯、雲林養殖戶無辜受創。

針對台灣鯛檢驗鬧烏龍，陳冠安批判，從檢驗到把關，高市府所有環節通通出錯，這不只是一人的問題、一個局處的問題，而是市政螺絲的全面鬆散。（資料照，顏麟宇攝）

陳冠安抨擊，陳其邁說，會究責、檢討、嚴厲要求，希望衛生局記取此次教訓，落實檢驗標準化與資訊透明。但從檢驗到把關，高市府所有環節通通出錯，這不只是一人的問題、一個局處的問題，而是市政螺絲的全面鬆散。整個城市的食安信任度都被拖下水，這種等級的錯誤，能只靠一句「希望衛生局記取此次教訓」就帶過？

陳冠安指出，更讓人看不下去的，是民進黨的雙標速度快得驚人，就在去年，台中市府抽驗豬肉檢出西布特羅，主動通報，連食藥署都公開證實「確實有檢出」，民進黨官員、衛福部次長王必勝、綠營名嘴側翼全面開火，痛批台中市府大驚小怪、傷害豬農，結果輪到高雄，卻是另一套標準，台中被一檢出盧秀燕就遭群攻，才是真正的雙標示範。

