高雄衛生局鯛魚檢驗出包 2檢察官率警搜索實驗室

高雄市衛生局日前檢驗賣場販售的「台灣鯛魚排」，稱檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，導致全台緊急回收下架引發消費者恐慌，昨晚案情急轉直下，衛生局承認檢驗結果有誤，導致錯誤數值放大10倍，昨（4）日已將案件移送檢調偵辦，今下午檢警方前往衛生局搜索調查。

檢警今下午前往實驗室搜索。（圖／翻攝畫面）

衛生局查出，一名日前離職的陳姓女研究助理，違規變更儀器關鍵參數，導致檢驗數據被放大10倍，最終出現錯誤「不合格」結果，全案已依偽造文書罪及使公務人員登載不實罪嫌將案件移送調查，並通報食藥署啟動後續處理程序，食藥署今也派4名專精實驗室管理及檢驗人員南下訪視，協助市府衛生局善方案。

2名檢察官離開實驗室未多作說明。（圖／翻攝畫面）

陳姓女研究員一度聯繫不上昨日深夜接受警方偵訊，陳女坦承是不小心所致，今凌晨3點時訊畢請回；另高雄地檢署今（5）下午由主任檢察官率檢察官與警方前往實驗室調查並調閱相關資料，及查看檢驗動物殘留用藥儀器「液相層析串聯質譜儀」，並對相關人員進行訊問，全程歷時約1小時，檢察官離開時未對案情說明回應。

