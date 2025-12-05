高雄衛生局鯛魚藥檢爆烏龍 「29歲約聘女研究員認1事」警初步調查曝光

陳姓女子到案說明，並坦言不小心的。（翻攝畫面）

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，卻3度轉折，最終全案竟是一場烏龍。衛生局昨（4日）表示，已離職女研究員人為錯誤導致數據被放大10倍，導致最終檢驗結果，全案移送檢調偵辦。對此，陳姓女子到案說明，並坦言不小心的。

據了解，涉事的陳姓女研究員昨因電話一度聯繫不上，由警方緊急協尋中，並於昨晚到案說明。據《ETtoday》報導，陳姓女研究員從昨晚訊問到今（5日）凌晨3點左右就離開派出所，坦承整起案件都是自己「不小心」造成。至於其他詳細內容還得等到衛生局、警方進一步說明。

廣告 廣告

衛生局昨表示，負責檢驗操作、判讀的是一名已離職的29歲陳姓女助理。據了解，陳女為衛生局約聘人員，符合衛生局受訓資，經過實驗室品管認證授權的研究助理，年資1年半，今年考上高普考後，於11月4日離職、離開高雄市政府衛生局，後續由職代接手。

回顧整起事件，高雄市衛生局日前於全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出禁藥超標，事後供應商2日將原料樣品送交第三方公正單位SGS複驗，喊冤「沒有驗出藥物」，不過高市衛生局3日發聲明稿強調，採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為不同檢體，卻沒想到昨劇情急轉直下，改口正確結果為「未檢出」，表示檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，最終導致檢驗計算結果錯誤。

更多鏡週刊報導

鯛魚排藥檢搞烏龍「29歲離職女研究員」身分曝光 警赴住家找人！衛生局：擅改設定

二嫂控私約驚爆「哥哥女友妳哪位沒約過」 高國豪去年1篇文被朝聖：管好妳臭X很難？

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐