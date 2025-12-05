高雄衛生局「鯛魚之亂」移送法辦！雄檢指派「台大農化系」女檢調查

記者洪正達／高雄報導

目前為了釐清「鯛魚之亂」貨源，雄檢目前已指派具有化學背景的林恒翠檢察官偵辦。（圖／三立新聞網）

高雄市衛生局掀起「鯛魚之亂」不只毀損了全聯的商譽，也傷害了口湖漁類生產合作社的漁民，市長陳其邁今早更承諾會賠償全聯及業者，案件已移送檢調釐清該名研究員是否有故意或過失，雄檢目前已將該案指派給具有化學背景、台大農化系畢業的林恒翠檢察官，期盼藉由她的專業背景盡速釐清。

林恒翠為台大農化系畢業的高材生，畢業後考上科法所，並於就讀期間錄取司法官考試，過去偵辦過的案件計有進口五金貨櫃藏毒案、高科大採購弊案，也包含今年初慘絕人寰的張介宗殺人分屍案、徐少東偷渡案、三元電池廠爆炸案，由於她的化學專業背景，也會指揮警方會同火場鑑識人員偵辦相關案件。

此外，法界人士指出，若是該名執行檢驗的研究員若是故意將參數測錯，則會構成「公務員登載不實罪」刑度為1年以上、7年以下徒刑，若是遭到同事惡搞，將構成「使公務員登載不實罪」，可處3年以下徒刑、拘役或1萬元以下罰金，在此案中，不論最後結果查出來是自己設錯或是惡搞，刑事部分只會處罰「故意犯」，對於「過失犯」則不處罰。

