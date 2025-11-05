高雄衝上國際舞台！韓國峰會大放異彩 外國旅客成長率全國第1

▲觀光局長高閔琳出席TPO第一屆「全球城市觀光高峰會」開幕活動與各國代表合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄觀光躍上國際舞台，再創外交與行銷雙重佳績！由「全球城市旅遊振興機構」（TPO）與釜山市政府、釜山觀光公社共同主辦的首屆「全球城市觀光高峰會」（Global City Tourism Summit），於10月26日至29日在韓國釜山盛大登場。高雄市政府由觀光局長高閔琳代表出席，與來自韓國、日本、法國、丹麥、蒙古、盧安達、土庫曼、馬來西亞、越南、瓜地馬拉等13國、22座城市的超過1,200名政府官員、城市領袖及觀光產業代表交流互動。高閔琳不僅分享高雄推動永續與智慧觀光的成果，更參與市長圓桌會議，共同簽署《全球城市觀光聯合宣言》，展現高雄城市外交高度與國際能見度。

▲觀光局長高閔琳出席TPO第一屆「全球城市觀光高峰會」

▲觀光局長高閔琳出席TPO「市長圓桌會議」代表高雄發言

高閔琳表示，高雄自2012年加入TPO以來，即積極與亞太城市推動觀光合作。此次峰會首次拓展至歐亞非城市參與，內容包括論壇、專題演講、ROADSHOW巡迴展攤及多場雙邊交流，高雄藉此向全球展現城市觀光發展策略與競爭力。她指出，高雄近年透過重塑城市國際形象、打造城市IP與節慶活動品牌、推動智慧旅遊與永續生態觀光等策略，成效卓著：觀光人次與觀光滿意度連續兩年全國第一、國際旅客成長率六都第一，多項城市品牌與觀光創新行銷獲國際大獎肯定，並連續獲Agoda、Klook評選為最具魅力旅遊城市，CNN、Lonely Planet等國際媒體亦專文推薦，高雄魅力已成功走向國際。

▲觀光局長高閔琳與各國城市代表共同簽署《全球城市觀光聯合宣言》合影

本次會議中，高閔琳代表陳其邁市長與釜山、日向、哥本哈根、尼斯、烏蘭巴托、亞庇、太平、吉佳利、阿什哈巴特等城市領袖進行政策交流，探討全球城市觀光策略、科技導入與永續治理方向。與會城市一致認同觀光已成城市競爭力核心，《全球城市觀光聯合宣言》象徵各城市將攜手推動永續觀光與國際合作，高雄作為海洋港灣城市，更展現山海河港的多元城市魅力，獲多國代表高度肯定。

此外，高閔琳亦與姊妹市釜山市政府展開雙邊會談，與釜山市市長朴亨埈及觀光會展局長金炫宰深度交流，針對智慧觀光、郵輪旅遊、MICE會展、城市吉祥物IP合作、文化節慶共同舉辦等議題達成合作共識，深化高雄—釜山觀光合作機制。峰會期間，高雄也與韓國文化觀光部、釜山觀光公社、Eastar Jet航空、Hana Tour、Agoda、萬事達卡等重要國際企業代表會談，就包機、直航與國際行銷合作交換意見，拓展未來商機。

觀光局指出，韓國已成為台灣第三大入境市場，2024年韓客來台突破100萬人次，其中來高雄住宿成長44.52%，居全台之冠。高雄航網密集，每週379班航班連結33個航點，其中每週逾50班直飛韓國主要城市，加上美食、演唱會、海港景觀及高爾夫等旅遊亮點，高雄已成韓國旅客冬季避寒與跨年首選。未來，高雄將持續強化亞洲城市觀光合作，推出更多跨國行銷計畫，並深化與TPO及國際夥伴合作，打造高雄成為亞洲最具魅力及國際話題度的旅遊城市。（圖╱高市府觀光局提供）