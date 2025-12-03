高雄衝半導體天花板！陳其邁：打造全台最密集先進製程城市

▲議員關心高雄產業發展，市長陳其邁表示高雄將成為半導體產業先進製程重鎮，並強調加速產業轉型、打造高科技投資生態系。

高雄將成為半導體產業先進製程重鎮 陳其邁：加速產業轉型、打造高科技投資生態系

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議會今（3）日進行市政總質詢，議員關心高雄產業發展，市長陳其邁表示，高雄正全力推動產業轉型，並打造完整的高科技投資生態系，讓高雄成為全台半導體產業先進製程產能最多、密度最高的城市，不僅帶動就業機會，更促進產業結構升級，成為亞洲半導體先進製程重鎮。

有關亞灣區定位，陳其邁進一步指出，南高雄擁有土地與生活機能優勢，是最具發展潛力的基地。亞灣區將升級為半導體研發中心，結合鴻海研發基地、智慧交通平台與應用服務整合，讓高雄成為智慧城市與高科技創新應用的示範場域。市府也與經濟部合作，提供軟體優惠服務，吸引新創公司、系統整合商及IC設計公司進駐。

陳其邁強調，IC設計產業倚賴外部創新，系統整合商更是關鍵角色，必須營造蓬勃的生態系，才能吸引國際大廠投資。高雄工廠用地有限，因此將走另一條路，聚焦IC設計與AI應用服務，例如「高雄燈塔計畫」，推動世界語言模型，發展智慧城市管理，AI 2.0帶來的虛實整合應用，將使智慧城市發展更加快速，高雄也導入AI技術協助企業轉型，並透過「淨零學院」推動綠色製造，讓傳統產業在新經濟中扮演關鍵角色。

針對IC設計與半導體研發，市府將提出更優惠的條件，提供最佳地點與科技人才培育，並加大補助與投資誘因，吸引台積電等領頭羊公司加碼投資。陳其邁強調，「機會是留給準備好的人」，高雄要營造最好的條件，讓產業轉型逐步實施，先進研發生態系對高雄未來產業至關重要，市府將持續優化投資環境，讓高雄在產業轉型的道路上搶得先機。

此外，陳其邁回應有關南星計畫議題，指出產業結構變化與安全考量必須同步納入規劃，區域發展更需完善交通建設。他強調，高雄未來產業布局需要具備國際連結能力，機場與周邊聯外交通至關重要。目前小港機場扮演重要角色，未來國道7號將串聯直向與橫向道路，對產業發展與通勤便利性具有決定性影響，市府將全力推動，盡快實施，為高雄產業升級與區域發展奠定基礎。（圖╱高市府提供）