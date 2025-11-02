高雄表揚十位優質月嫂

高雄市全台首創的「坐月子到宅服務」邁入第十二年，已陪伴超過八千五百位產婦，成為生育家庭最堅實的後盾；為表彰這群默默付出的「神隊友」，社會局於昨（二）日舉辦優質服務員表揚活動，肯定十位表現卓越的服務員，現場多位媽媽特地陪同服務員上台領獎，溫馨互動與真摯情誼，讓活動氣氛洋溢著感動與幸福，充分展現這項服務的溫度與價值。（見圖）

獲獎服務員怡伶提到，感謝社會局提供就業平台，讓她能兼顧家庭與工作，也在服務過程中找到成就感；曾受服務的毓婷媽媽也特地現身致謝，坐月子那段時間每天都有美味月子餐，真的超幸福！服務期間剛好家中雙胞胎孩子生病，還好有怡伶姊的幫忙，那份溫暖與幸福感至今難忘。

該活動並安排兩位寶寶參與象徵成長祝福的「抓周」儀式，虎衣、虎帽的打扮萌樣吸睛、抓周過程笑聲不斷，更象徵月嫂陪伴的幸福力從產後持續延伸到孩子未來的成長。

社會局蔡宛芬局長於活動中感謝所有服務員，在家庭支持與母嬰照顧上扮演關鍵角色，用心陪伴與服務讓媽媽能安心坐月子、家人也更有力量迎接新生命；高雄市「坐月子到宅服務」提供第一、二、三胎以上一百二十、一百六十、二百四十小時（價值三、四、六萬元）的專業服務，低收入及中低收入家庭可併領生育津貼享雙重福利，未符合補助資格家庭亦可自費申請。

自今年七月起，申請資格放寬為設籍並實際居住高雄市滿十個月即可申請，民眾只要確認預產期後，即可透過坐月子服務媒合平台預約（第一區平台○七-三九○九八六一、第二區平台○七-七四○八六三二），或上高市府社會局官網查詢最新資訊。