高雄補教師遭逆向車夾殺慘死 77歲婦辯「第一次」誤踩油門...10萬交保

潘婦自稱誤踩油門撞死丁姓補習班女老師，訊後10萬元交保。

高雄三民區昨日上午發生一起慘絕人寰的死亡車禍。一名77歲的潘姓婦人駕車載友從屏東北上採買，在路邊停車時疑因情緒緊張誤踩油門，導致車輛失控逆向暴衝，將一對騎機車雙載的母子死死夾在兩車之間，造成擔任補習班老師的53歲丁姓女子傷重不治，其20歲兒子受傷送醫。潘婦經檢方複訊後，諭令10萬元交保。

根據警方調查，事故發生於上午9時44分。當時潘婦駕駛車輛準備在三民區建國三路停車，因後方有貨車準備卸貨，潘婦自稱一時緊張，原本想踩煞車卻誤踩油門，導致車輛瞬間逆向加速暴衝。監視器畫面顯示，潘婦原本在路邊停車，疑似倒車未果後車輛突然逆向加速，先撞上對向車道的機車母子，再推撞路旁轎車，這對母子隨後被推撞至路旁轎車，形成驚悚的「夾心」狀態。

救護人員獲報趕抵現場，53歲的丁姓母親因傷勢過重，經搶救後仍不幸宣告不治；20歲的兒子則意識清楚，全身多處受傷，目前仍在醫院接受治療。據了解，死者丁女是一名補習班教師，當時正騎車載兒子前往學校，卻在途中遭遇死劫，家屬在相驗現場神情哀痛。

肇事的潘姓婦人酒測值為0，她接受偵訊時強調，自己並非故意，並感嘆這是她這輩子第一次發生交通事故。全案依過失致死罪嫌移送高雄地檢署，檢察官在複訊後，諭令潘婦以10萬元交保。 警方初步研判肇事原因為駕駛未依規定駛入來車道，詳細事故責任歸屬仍有待進一步鑑定釐清。



