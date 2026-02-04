高雄裸女墜樓身亡 監視畫面曝光

大樓女住戶深夜從18樓墜下時擊破採光罩，陳屍地下停車場機械平台。翻攝照片

高雄市前鎮區一棟大樓今（4日）凌晨1時許驚傳有女住戶墜樓身亡，警方查出死者生前曾有遭家暴紀錄，案發時同居男友也在家，但監視畫面顯示，死者是獨自走到公共區域後墜樓，無外力介入。

警方下午約談死者男友到案，詢問事發後為何落跑，男友辯稱「因為很害怕！」他表示，女友最近情緒不穩，事發前她說要外出購物，後來他察覺不對勁，下樓詢問保全才知道出事了，非常驚慌趕忙離開。警方對其說法持保留態度，將擇日複驗查明案情。

全案發生在今天凌晨1時許，大樓管理員深夜聽見巨響，下樓察看發現一名年約30歲的女性住戶全裸倒臥於地下室機械車位升降平台上，救護人員趕抵現場時女子已明顯死亡，且胸部呈現不明塊狀瘀青，死狀怵目驚心。

