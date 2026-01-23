高雄西子灣停車場危險駕駛 警依法究辦



（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】針對網傳有民眾於西子灣某大學私人停車場內危險駕駛一案，高雄市政府警察局鼓山分局未接獲相關報案，獲悉後立即調查並聯繫校方，目前已根據現場相關事證，掌握特定對象，並通知車主朱男（29歲）到案說明，全案將依法究辦。

經了解，朱男在校園停車場內疑有甩尾、燒胎等危險駕駛行為，其過程遭民眾拍下。警方聯繫校方協助報案，並已通知車主朱男到案，查影像中朱男之駕駛行為，構成刑法第 185 條公共危險罪規定，「損壞、壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者」，最高可處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金，警方將依公共危險罪、毀損罪函送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

鼓山分局呼籲，停車場雖屬私有場域，但若駕駛行為足以致使公眾通行往來之危險，警方將依法查處，切勿一時追求刺激而以身試法。