高雄要孵「巨蛋」？ 陳其邁：以現有財政狀況，須有民間投資意願才具可行

有鑑於台北大巨蛋體育園區啟用後，所帶來的職業棒球賽事、演唱會滾滾觀光商機，包含新北、台中、彰化等縣市都有意想孵「巨蛋」，想同享在巨蛋場館舉辦活動所帶來的商機。其中有職棒台鋼雄鷹球團當屬地的高雄，亦是眾人討論的「巨蛋」熱門設置縣市之一。不過高雄市長陳其邁2日在接受議會質詢時表示，以高雄現有財政狀況與場館興建，必須有民間企業投資意願才具可行。另有關高雄巨蛋的規劃或可行性研究包括結合捷運路線周遭場域開發，已列入市政府整體捷運興建開發計畫來做總體評估。

在2日的高雄市議會質詢上，議員建議社宅加碼補助租金及家具，並延長居住年限，高雄市長陳其邁於議會答詢回應，一般社宅租金計算是以周遭平均租金價格再打8折，高雄市利用囤房稅再補助1折，因此，高雄市社宅租金是較其他縣市便宜，另現行提供相關家具、家電租賃平台，在實務上是非常好的設計，市府配合中央婚育宅政策，研議將家具補助的部分列入考量。

此外，長陳其邁也認同中央政策保留20％婚育宅，並研議高雄社宅是否可提高至40％，減輕年輕家庭住宅負擔，另外，他也認同議員建議保障居住年限至少12年，且婚育宅的年限計算應該從領有媽媽手冊就開始，以此作為婚育宅年限的條件。

有關高雄是否可採「隨袋徵收」垃圾費徵收方式，鼓勵民眾減少垃圾產生，做好資源回收，陳其邁對此回應，目前現行做法，民眾已習慣隨水費徵收方式，他認為，「隨袋徵收」可先選擇一個行政區從超商試辦，再擴大到整個行政區，市府將研議試辦方式。

議員也關注校事會議如何保障師生權益，同時保持校務順暢運作，陳其邁表示，由於校園案件非常多且具不同性質，在校事會議審議前應先做分流，如屬校內行政規定或教師工作規定，不需進到校事會議的冗長複雜程序，而涉及學生權益等重大案件，則必須經由校事會議審議。目前教育部正在研議修法，市府教育局也針對這部分來進行檢討，讓師生權益可受到更大保障，

議員提及高雄是否考慮興建巨蛋運動場館，將利於城市發展、帶動城市經濟，陳其邁表示，「生蛋容易、養蛋難」，巨蛋耗費的成本非常大，他認為，現在南部運動場館需求較適合球類型的運動賽事，或其他綜合用途使用，就可行地點則配合高市府的優勢應選在捷運站旁，可疏解大量人潮。

陳其邁也指出，以高雄現有財政狀況與場館興建，必須有民間企業投資意願才具可行，另有關巨蛋的規劃或可行性研究，包括結合捷運路線周遭場域開發，已列入市政府整體捷運興建開發計畫來做總體評估。

