高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏

針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

吳子嘉透露，他針對台南和高雄都有進行民調。關於賴瑞隆等人目前的情況，他只能表示柯志恩不排除有當選的可能性，這才是關鍵問題。吳子嘉進一步分析，柯志恩當選的原因很簡單，如果民進黨提名賴瑞隆，柯志恩當選機會就過了5成。

吳子嘉指出，賴瑞隆是高雄市的立委，勢力範圍到不了高雄縣，那個派系票是可以動的，所以柯志恩會當選。他更點出柯志恩並不知道自己會當選，也不知道民進黨的弱點在哪裡。柯志恩不清楚高雄縣的派系生態，以及原來的縣區和市區之間的矛盾。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

吳子嘉強調，如果立委林岱樺在初選中被淘汰，那些票不一定會轉投給賴瑞隆。他認為如果柯志恩知道這個眉角，會操作出一個很特別的結果。吳子嘉再次強調，柯志恩有機會當選高雄市長。

另一方面，在台南市長選舉部分，吳子嘉表示台南是一個西瓜都會贏的地方，不一定是林俊憲。由於有初選機制，就會比民調，民調結果誰贏就誰出線。如果陳亭妃在民調中獲勝，就會是陳亭妃代表民進黨出戰。目前立委林俊憲重提當年台南議長選舉跑票的舊帳，質疑對手誠信，陳亭妃則回擊林俊憲一直搬石頭讓總統擔心。

