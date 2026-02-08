高雄要變天了？她揭賴瑞隆3大致命傷：對手根本不弱！

2026年高雄市長選戰由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，選情備受關注。前台北市副市長李永萍在政論節目《新聞大白話》中指出，賴瑞隆面臨形象模糊、知名度不足、派系整合困難等三大死穴，加上對手柯志恩親民且長期在高雄蹲點，知名度明顯較高，民進黨若掉以輕心，高雄選情相當危險。

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

作家苦苓日前在臉書發文警告民進黨要小心丟掉高雄，他表示過去「提名西瓜也會選上」的時代已經過去，並提醒2018年時任高雄市長候選人陳其邁大爆冷門輸掉選舉的前例，要求賴瑞隆引以為戒。苦苓直言，賴瑞隆異軍突起獲得提名後，8成鄰居朋友都沒聽過他，即便知道是立委也不清楚其表現與政績。

苦苓更提及外界對賴瑞隆的印象停留在「小孩霸凌、偽造文書，但後來沒事了」，認為賴瑞隆形象相當模糊，做個民代還馬馬虎虎，但要獲得多數人支持當上行政首長，難度相當高。苦苓也強調，賴瑞隆的對手並不弱，民進黨不可不慎，國民黨主席鄭麗文揚言收回南二都，黃國昌也稱要幫國民黨拿下高雄。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

李永萍回應表示，賴瑞隆確實如同苦苓批評，沒有大政治人物的氣勢作派。她認為苦苓總是民進黨的人，他所說的賴瑞隆問題相當中肯，包括形象模糊、知名度不足，以及高雄市長陳其邁的政績與團隊支持可能無法有效轉移，這些確實都是賴瑞隆的死穴。

前台北市副市長李永萍。（資料照／中天新聞）

李永萍進一步分析，相對來看柯志恩很親民且在高雄蹲點，她的問政表現、形象與知名度明顯比賴瑞隆高出許多，對手真的不弱。她更直指賴瑞隆在這種狀況下還搞菊系小圈圈，跟其他派系似乎無法整合，因此高雄現在對民進黨來講當然是危險的。

