高雄要變天了？最新民調「差距曝驚人玄機」 黃揚明：柯志恩有機會

2026年高雄市長選戰逐漸升溫，最新民調顯示，綠委賴瑞隆支持度為43.9%，領先藍委柯志恩的32.3%。對此，媒體人黃揚明表示，國民黨跟對手拉到這麼近距離已經是史無前例，甚至柯志恩在某些選區支持度還贏過賴瑞隆，所以「這一局是有機會的，絕對有機會」。

黃揚明認為，柯志恩有機會贏得選戰。（圖取自柯志恩臉書）

據《新頭殼》（Newtalk）2日公布委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底進行的民調結果顯示，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6個百分點。

雖然賴瑞隆的支持度領先，但若從分區支持度來看，高雄第3選區（左營、楠梓）被視為賴瑞隆「最強票倉」，支持度高達51.5%；柯志恩表現最佳的則是第7選區（鳳山區），支持度為43.6%。

高雄選區支持度情形。（圖/新頭殼新聞網提供）

對此，黃揚明2日在友台政論節目《新聞大白話》中表示，離高雄市長選戰大概還有9個月、10個月的時間，國民黨跟對手拉到這麼近距離已經是史無前例，因為過去至少起跳點都是落後大約十幾趴、二十幾趴以上，現在民調出來可以發現有些區域是五五波，甚至還有些區域是逆轉超前。

黃揚明強調，民調當然不會只看一家，但是對整體來講、對柯志恩來說，「這一局是有機會的，絕對有機會」。

這項2026高雄市長選情民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

