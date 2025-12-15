高雄要變天了？最新街頭民調柯志恩「超強1打4」輾壓

2026高雄市長選舉，民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4搶1，國民黨則由立委柯志恩迎戰。據最新街頭民調顯示，柯志恩得票總和與民進黨的四位表態參選人得票加總出現平手的情況，而民進黨表態參選人中以邱議瑩的得票最高。

柯志恩將代表國民黨參加高雄市長選戰。（圖取自柯志恩臉書）

「街頭有派對」YouTube頻道14日公布最新街訪影片，時間是11月27日高雄瑞豐夜市進行的隨機採訪，詢問高雄市民「國民黨柯志恩對決民進黨4人，高雄市民支持哪一方當高雄市長呢」，最終結果顯示，柯志恩與民進黨各獲得25票，其中邱議瑩獲得8票，賴瑞隆6票，林岱樺5票，許智傑1票，其餘5票則未明確表示支持哪位候選人。

結果顯示柯志恩與民進黨各獲得25票。（圖取自「街頭有派對」YouTube）

在街訪中，支持柯志恩的選民表示希望能換個執政黨，「當然是柯志恩，民進黨要做多久啦，稍微換一下好不好，做這麼多年了，換人做做看啦」、「柯志恩講的比較有道理，可以給國民黨試試看」，另有受訪者直言「因為我爸爸就是國民黨員，所以我支持我爸爸，就等於支持她」。

民進黨表態參選人的得票。（圖取自「街頭有派對」YouTube）

而支持邱議瑩的選民則認為她的整體表現較好。另有支持許智傑的正妹表示「智慧高雄、傑出城市，因為一直看到他，智傑第一名」。然而，對於街頭民調的準確性，網友們也提出了質疑，認為有些人可能不習慣表態，影響了結果。

