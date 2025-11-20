高雄見新垃圾山 田寮慘受害 又是台南同一集團來亂倒

19日傍晚高市環保局獲報，田寮區高41線道遭惡意棄置大量垃圾，目前已漏夜清除完畢。（高市環保局提供／紀爰高雄傳真）

高雄燕巢、田寮山坡地接連傳出台南垃圾棄置！19日傍晚高市環保局獲報，田寮區高41線道遭惡意棄置大量垃圾，目前已漏夜清除完畢；現場破袋檢視，研判與燕巢月世界遭棄置垃圾為同一集團所犯，目前全案由橋頭地檢署指揮偵辦，檢警追查，清除業者疑關閉清運車GPS，或將垃圾轉移至無GPS車輛作案，目前持續積極溯源中。

環保局指出，昨日接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾，今日上午已完成環境復原，計清運13車次。

環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。

高市議員許采蓁痛批，從大峽谷盜挖到垃圾山案件，議會持續要求市府要能有效追蹤車輛，以及擴大協助巡查的人力，但市府的怠慢態度，造成高雄成為環境犯罪的第一首選，呼籲市府盡快拿出改善作為，不要只會在事後替犯罪者「擦屁股」，甚至找不到人求償，成為全民的負擔。

高市議員白喬茵也痛斥，不論是大寮非法處置廢棄物案件，還是這次的田寮垃圾山，都凸顯高市府無力監管來自外縣市的廢棄物，而沒有積極處理、嚴格取締的代價，就是讓不肖業者不惜路途遙遠也要來高雄傾倒、堆置廢棄物，破壞高雄的生態與土地。

白喬茵指出，守護好山好水需要的不是事後「震怒」，而是應該長期給予行政單位足夠的預算後援，並建立完整的廢棄物流向管理制度、吹哨者獎勵與保護制度，讓政府、業者、人民三方協力守護國土，才能杜絕廢棄物惡意傾倒的問題一再發生。

高雄市長陳其邁今天表示，昨天晚上同一個集團在另外一個處所，同樣有違規傾倒垃圾行為，今天早上9點多已經完成清除，檢方跟警方都已經掌握特定的犯罪對象，「一個都跑不掉」，一定除惡務盡，嚴懲違反亂紀的行為。

