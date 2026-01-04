高雄親子成長班 疼惜地球心靈充電

高雄靜思堂舉行親子成長班，除了透過遊戲教導孩子如何友善地球，另一堂課，則是替家長充電靜心課程，等於大家小孩都有收穫，也共同成長。

敲敲敲，企鵝敲磚，是親子成長班最夯的遊戲。兒童親子班學生 莊詠媗：「全球暖化，然後南極也融化。」

兒童親子班學生 黃品裳：「少開冷氣，而且 多搭大眾運輸工具。」

「素排飯，素食麵呢。」

點餐時間，大家最踴躍，也知道茹素，碳排放量最小，而且有不少孩子為了保護地球，許下諾言。兒童成長班學生 侯孝幸：「(我)初一十五吃素而已，(可以不可以跟媽媽說)，(我們一星期吃素一天) 可以啊，我喜歡吃炒高麗菜，然後還有蛋餅。」

同一時間，還有一堂給家長的靜心課。家長 莊明順：「很大的收穫就是，它可讓我整個身心靈，都慢慢地放鬆。」

家長 陳怡君：「今天還不錯是那個靜心的部分，對 然後覺得很放鬆。」

半天的體驗課程，家長充電，小孩增長知識，最重要的是，營造更好的親子關係。

真善美志工-高雄報導 李佳欣 鄭瑞萍 製作

