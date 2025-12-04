高雄觀光住房率破功？內參資料真相曝 議員轟：欺騙市民

高雄演唱會經濟是否轉換為觀光旅館實質住房率？內參數據曝光，似不如官方宣傳般美好。（示意圖／資料照）

高雄市議會總預算今(4日)第二次交付審查發生意外插曲，觀光局一份「局長內部參考資料」竟誤傳給議員。藍營高雄市議員邱于軒質疑，高市府號稱觀光人次全國第一，其實上半年住宿率衰退7％，高階觀光旅館衰退近20％，前鎮區更僅34％，痛批美化數字欺騙市民

「太扯了！說謊草稿竟然外流？抓包觀光局睜眼說瞎話！」邱于軒4日發文表示，今天是第二次總預算交付，為什麼之前國民黨要杯葛？就是為了提醒官員不要傲慢囂張！結果邁市府不知道是不是夜路走多了，這次真的出大包！由前議員高閔琳局長執掌的觀光局，在回覆鄭安秝議員索資時竟然發生「低級失誤」，把局長內部參考資料直接傳給議員！這一傳直接揭露了市府是如何把議員當塑膠耍！

廣告 廣告

邱于軒提到，來看看這份「走光」的資料有多精彩，給議員看的公開說法：避重就輕！明明有數據卻裝傻，只含糊地說市中心觀光旅館住房率達6-7 成。局長手上的內部真相：數據鉅細靡遺！連各行政區統計都有，甚至清楚寫著前鎮區觀光旅館住房率僅有34％！

邱于軒指出，這證明了什麼？證明觀光局明明知道答案，卻選擇睜眼說瞎話！觀光局為什麼會不敢提供資料呢？原來根據市府113年的觀光統計年報：去年（113年）住宿總人數比前一年（112年）大減10.26％！觀光署也統計，113年高雄的觀光旅館住房率僅有55.58％，六都墊底！自由時報也報導，高雄今年（114年）上半年的住宿率衰退7％！尤其是高階的觀光旅館衰退近20％！

高市府觀光局10月曾以交通部觀光署最新統計數據反駁政客爽粉專對住宿率等觀光績效的質疑。（觀光局圖卡）

邱于軒直言，難怪不敢給真實數據？原來是怕被發現觀光效益不如預期！高雄市政府應該誠實面對去年號稱觀光人次、全國第一的「6794萬人」，為何無法成功轉換為住房率！這不只是行政疏失，這是藐視議會、欺騙市民！美化數字！

邱于軒痛批，「說謊還打草稿，蠢到連草稿都外流，真的是笑掉大牙！面對總預算審查，這種傲慢的態度，我們絕對監督到底！」

【看原文連結】