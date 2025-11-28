高雄觀光圈壓軸好禮！聖誕限定「台味行李箱」限量開賣

▲高雄觀光圈月月好禮最終彈！聖誕節限定行李箱必收。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處114 年下半年推出的「月月好禮」主題禮包系列，隨著年末節慶氣氛濃厚，「月月好禮」最終壓軸主題—聖誕節限定「台味行李箱禮包」正式登場！

本次聖誕節限定伴手禮盒以「不拆糖果屋，改拆台味行李箱」為創意亮點，翻玩傳統聖誕禮盒的既定印象，告別千篇一律的進口糖果與薑餅人，以高雄道地且具代表性的三款在地特色零嘴，組合出一趟會說故事的味覺旅行，讓民眾用屬於高雄的味道迎接溫暖的聖誕節。

「台味行李箱禮包」精選來自高雄觀光圈會員業者的三大風味：格外農場「金鑽鳳梨果茶醬」的果香清爽，帶來南國明亮的酸甜香氣；悅來食品「魚麻荖（海苔芝麻風味）」的酥香海味，一口就是高雄海港風味印象；伍棧樓「花生酥糖」的濃郁脆香，經典不敗、老少咸宜。

三款截然不同的風味一次打包，從果香、海味到花生香，組合成專屬高雄的「酥酥酥、鹹鹹鹹、涮涮涮」台味冒險，讓每一口都能感受到屬於在地的節慶氣氛。

茂管處鄭偉宏代理處長表示，今年的聖誕節限定「台味行李箱禮包」強調跨業合作，結合地方農特產加工、傳統餅菓及海味零食，展現高雄多元又充滿魅力的飲食文化，帶走這只行李箱禮包，也是帶走高雄豐饒的物產與經典滋味。同時，延續「月月好禮」一貫的禮包設計，以 14 吋可重複使用的旅行行李箱作為外盒，民眾於節慶過後仍能將行李箱作為外出收納或旅行小物使用，兼具收藏性與實用性，響應永續理念。

高雄觀光圈月月好禮「聖誕節行李箱禮包」即日起開放預購，限量200份，前50名再加碼贈送高雄茶禮盒或咖啡禮盒，售完為止，歡迎民眾至預購通路平台手刀購買。

民眾亦可追蹤 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」掌握最新資訊，或至「高雄觀光圈」官方網站，瞭解更多觀光圈推薦伴手禮及旅遊行程。（圖╱茂管處提供）