高雄觀光圈「山海流動」景點推廣暨短影音成果展 衛武營聖誕日限定登場

12月25日聖誕節當天，茂管處高雄觀光圈將於「衛武營黃昏市集-花露露的聖誕樂園」設置「景點推廣專區」，並有相關DIY體驗與試吃活動。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

交通部觀光署茂林國家風景區管理處推動的「高雄觀光圈」，將於今十二月二十五日聖誕節當天，於高雄衛武營國家藝術文化中心「衛武營黃昏市集-花露露的聖誕樂園」設置「景點推廣專區」，帶來山海景點介紹、手作體驗與特色展售，以在地文化為市集添上更多節慶亮點。

高雄觀光圈品牌業者今年積極參與各大市集活動，包含２０２５區域觀光圈市集日、衛武營黃昏市集「綠食光」、「花露露的聖誕樂園」等，致力於推廣在地特色美食、農特產與文創好物。

此次聖誕日限定「景點推廣專區」將透過產品展售與遊程介紹，讓民眾在逛市集、參與聖誕活動的同時，也能更深入認識高雄觀光圈匯聚「山、海、城、原」四大元素的多元旅遊風貌。

現場將邀請高市六龜區的「多多鳥濕地學校」進行生態展示與濕地保育推廣，帶領民眾認識濕地在自然生態鏈中的重要性；同時由那瑪夏區的「恩典農特產生產合作社」帶來最道地的在地文化與季節亮點，搭配ＤＩＹ體驗與試吃活動，將山林部落的生活與風味與大家分享。展區亦提供遊程販售，凡購買任一遊程即可獲得限量十四吋手提行李箱，歡迎民眾把握現場訂購機會。

此外，現場特別規劃七十吋大螢幕影像展區，輪播於今年十月開放徵件的「玩轉高雄」短影音競賽入選作品與榮獲2024 MUSE Design Awards金獎的高雄觀光圈形象影片「山-海流動」；「玩轉高雄」短影音競賽票選前三名得獎創作者亦將於當日親臨現場接受頒獎，有別於KOL網紅，「玩轉高雄」競賽作品皆出自民眾素人之手，不僅以影像帶領觀眾感受高雄觀光圈的風景與故事，也展現「人人都是觀光推廣大使」的精神。更多景點或活動資訊，請至茂管處、高雄觀光圈官網查詢，或追蹤臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」掌握最新旅遊資訊。