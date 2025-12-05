高雄觀光局誤發內參資料！真實住宿率曝光 議員痛批：詐騙市民

高雄今年演唱會一場接著一場，大咖雲集，甚至被譽為演唱會之都，高雄觀光局更是對外宣稱觀光人次全國第一。不過國民黨高雄市議員邱于軒4日披露，觀光局一份標註為「局長內部參考資料」的文件誤傳給議員，其中今年上半年住宿率實際衰退7%，高階觀光旅館更衰退近20%，痛批市府美化數字欺騙市民。

高雄今年連辦多起大型演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）

邱于軒4日在社群平台發文批評，由前議員高閔琳擔任局長的觀光局，在回覆鄭安秝議員索取資料時發生「低級失誤」，將局長內部參考資料直接傳給議員。邱于軒表示，這次真的出大包，直接揭露市府如何把議員當塑膠耍。邱于軒提到，這份「走光」的資料相當精彩，給議員看的公開說法避重就輕，明明有數據卻裝傻，僅含糊表示市中心觀光旅館住房率達6至7成。

邱于軒指出，局長手上的內部真相數據鉅細靡遺，連各行政區統計都有，甚至清楚寫著前鎮區觀光旅館住房率僅有34%。邱于軒質疑，這證明觀光局明明知道答案，卻選擇睜眼說瞎話。邱于軒表示，觀光局之所以不敢提供資料，原來根據高雄市政府113年的觀光統計年報，去年住宿總人數比前一年大減10.26%。

高雄觀光局長高閔琳。（圖／高閔琳臉書）

邱于軒進一步說明，交通部觀光署統計顯示，113年高雄的觀光旅館住房率僅有55.58%，在六都中墊底。媒體也報導，高雄今年上半年的住宿率衰退7%，尤其是高階的觀光旅館衰退近20%。邱于軒直言，難怪不敢給真實數據，原來是怕被發現觀光效益不如預期。

邱于軒認為，高雄市政府應該誠實面對去年號稱觀光人次全國第一的「6794萬人」，為何無法成功轉換為住房率。邱于軒在社群平台批評，這不只是行政疏失，這是藐視議會、欺騙市民、美化數字。邱于軒痛批，說謊還打草稿，蠢到連草稿都外流，真的是笑掉大牙，面對總預算審查，這種傲慢的態度，絕對監督到底。

