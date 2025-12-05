高雄觀光局「草稿流出」戳破數據佳假象？藍議員轟：高市府美化數據、欺瞞市民

高雄市議會總預算今（4）日發生意外插曲。高雄市觀光局在回覆市議員鄭安秝的資料請求時，竟誤將標註為「局長內部參考資料」的文件直接傳給議員，內容與對外版本明顯不符，引發議會批評市府刻意隱匿不利數據；國民黨高雄市議員邱于軒在臉書貼文指出，市府長期強調高雄觀光人次名列全國第一，但實際旅宿市場卻持續下滑，根據外流資料，觀光局對外僅表示「市中心觀光旅館住房率達六至七成」，然而內部文件卻顯示各行政區有完整統計，前鎮區的觀光旅館住房率更僅34%，這證明觀光局掌握真實數據卻選擇「避重就輕」，對議會「睜眼說瞎話」。

廣告 廣告

邱于軒進一步引用市府與中央公開統計指出，高雄市 113 年住宿總人次較前一年大減 10.26%，觀光署資料則顯示，高雄 113 年觀光旅館住房率僅 55.58%，在六都中墊底。高雄今（2025）年上半年整體住宿率衰退 7%，其中高階觀光旅館更下滑近 20%。邱于軒認為，這些數據顯示高雄旅宿市場表現遠不如市府宣稱。

國民黨高雄市議員邱于軒痛批市府試圖掩蓋不佳表現，「說謊還打草稿，甚至愚蠢到讓草稿外流」。（取自邱于軒臉書）

邱于軒表示，市府先前宣稱 113 年觀光人次達 6794 萬、全國第一，但如今卻無法帶動住房率，顯示市府「過度美化觀光成績」。邱于軒批評，觀光局此次誤傳文件並非單純失誤，而是反映市府試圖掩蓋不佳表現，「說謊還打草稿，甚至愚蠢到讓草稿外流」。

邱于軒強調，在總預算審查期間，官員更應展現誠實與尊重，然而此次事件凸顯市府態度傲慢、輕忽議會監督職責。邱于軒最後表示，國民黨議員團將持續嚴格監督，要求市府面對真實數據、停止以粉飾手法欺瞞市民。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

