高雄觀光成長幅度 穩居六都第一
針對近期外界引用單一區域、非全貌整體數據，指稱高雄市觀光住房率破功、是欺騙民眾等說法，高市府觀光局今（八）日依據交通部觀光署統計數據，對此嚴正駁斥並提出澄清說明；高雄旅宿業營運表現穩健，今年上半年一至六月多項觀光指標全面成長，其中，高雄無論「一般旅館」、「觀光旅館」、「整體旅館」住宿率、外國旅客數、營運收入等，成長幅度均名列六都第一；充分展現高雄推動大型活動與演唱會經濟成效，成功將活動人潮轉化為觀光產值與城市收益，籲請外界回歸客觀數據，切莫打擊高雄觀光產業及市場信心。(見圖)
觀光局今(八)日表示，分析觀光產業發展與市場趨勢，應回歸整體客觀數據，依據交通部觀光署統計數據，今年一至六月平均住宿與去年同期相比 ，高雄旅館（包含觀光旅館及一般旅館）住宿率為53.91%，較去年同期增加3.93%，成長率六都第一；住宿人次四百一十二.五萬，較去年同期增加二十一.三萬，成長5.47 %；外國旅客人次七十三萬，較去年同期增加七.六萬，成長11.6 %，成長率六都第一；營運收入八十九.二億，較去年同期增加約七億，成長 9.17%，成長率六都第一。高雄住宿率、營運收入、外國旅客等各項關鍵指標皆較去年同期成長，成長率均為六都第一。其中，「觀光旅館」今年上半年住宿人次約六十七萬人次、總營收為三十二億，住宿率60.09%較去年同期增加5.32%，成長率亦為六都第一；如遇週末連假、大型活動或演唱會期間，住房率不僅逾八成，市區滿房甚至外溢台南、屏東等外縣市，顯示觀光旅遊市場需求穩定成長，高雄觀光發展與產業榮景持續攀升。
觀光局說明，旅館業分有「觀光旅館」及「一般旅館」，六都各「觀光旅館」房間數僅占該縣市「全部旅館」總房間數約10%至25%，故「觀光旅館住房率」無法代表該縣市「全部旅館真實住房率」，更無法完整呈現該縣市實際整體觀光發展情形；高雄市旅館總房間數量約二萬三千間，其中觀光旅館十家，分別位於八處不同行政區，約三千五百房，占全市總房間數的15%；部分行政區僅有一間觀光旅館，或有旅館位於非觀光熱門景點地區，如工業區、加工區、偏遠地區等，因此，若以單一行政區、單一旅館或單一觀光旅館住房率論斷全市整體住房率與觀光發展全貌，恐是以偏概全、明顯失準。
觀光局指出，事實上，高雄不僅整體旅館多項指標成長率六都第一，「觀光旅館」住宿率表現亦相當突出。依據今年最新觀光旅館營運統計報表顯示，一至九月平均住宿率，新興區達79.91%，鼓山區達63.99%、苓雅區達66.24%、鹽埕區62.56%、鳥松61.59%，該五行政區均穩定維持在六成以上。有關民意代表於社群平台質疑「前鎮區觀光旅館住房率僅34%」一節引發外界關注，惟前鎮區僅有一家觀光旅館，而該區「一般旅館」一至九月住房率達62%，觀光局強調，以單一行政區、單一觀光旅館概括全市統計值之說法，是以偏概全、明顯失準，而片面偏頗資訊造成之負面印象與誤導，恐嚴重打擊高雄觀光產業與旅遊市場信心。
觀光局補充，依據交通部觀光署統計定義，「觀光遊憩據點人次」包含外縣市到本地旅遊（含一日遊及過夜住宿）及本地民眾旅遊之人次，全國統計標準一致；而高雄之觀光遊憩據點人次依觀光署公布，為六千九百二十三萬人次，是為六都第一，且為連續兩年第一。高雄不僅觀光遊憩據點人次全國第一，在旅館住宿率、營收、外國旅客等整體表現，成長率皆為六都第一；真實數據與產業榮景具體呈現高雄市在城市行銷、觀光發展策略、演唱會與大型活動策展規劃，以及攜手民間商圈產業等整合作為成功奏效，不僅有效帶動高雄觀光產業動能，更轉化為實際的經濟收益成效。
觀光局高閔琳局長說，未來將持續推展高雄城市觀光行銷、拓展高雄城市知名度、建立並深化高雄國際形象與觀光品牌；持續營造高雄友善旅遊環境、優化風景區軟硬體設施，輔導觀光產業及旅宿業精進作為，提升服務品質與接待量能，並辦理更多大型引客活動，帶動觀光商機，將旅遊活動人潮逐步轉化為實質經濟產值與觀光產業收益。
更多高雄觀光旅遊及活動資訊，歡迎至「高雄旅遊網」查詢。
其他人也在看
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15
全台最強觀光工廠曝 「宜蘭」被推爆：免費吃又可拿伴手禮
台灣各地擁有許多特色觀光工廠，吸引遊客除了欣賞風景，也能體驗製作過程與互動活動，一名網友好奇詢問台灣有哪些值得一訪的觀光工廠，貼引發網友熱烈回應，其中宜蘭的虎牌米粉觀光工廠最常被提及，網友讚賞園區票價親民，不僅可以折抵館內消費，入場還能獲得兩包免費米粉，園區內更提供現煮米粉試吃，空間好拍、體驗豐富，是遊客公認非常值得一逛的景點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國封鎖觀光沒力！北海道機場航班突破新高 東南亞市場大增1倍
面對中日關係緊張，日本北海道機場展現了高度的市場應變能力。儘管中國政府建議國民減少赴日旅遊，導致北海道門戶新千歲機場連接中國的航線班次銳減，但這場衝擊已被更積極的客源多元化策略所完全消化，並且成功地將減班危機轉化為營運新高。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 2
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台中武陵農場楓紅限定美景來了！錯過等明年
[NOWnews今日新聞]天氣越來越冷，台中武陵農場今（7）日清晨最低溫來到0.2度，農場內藤花園因而不少植物出現冰封現象，形成夢幻「冰晶宮」，而就在溫度漸冷轉冬之際，武陵農場等多地已進入紅葉最佳觀賞...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北勝過曼谷京都！全球百大旅遊城市排名曝
[NOWnews今日新聞]國際市調諮詢公司「歐睿國際」（EuromonitorInternational）公布「2025全球百大旅遊城市」榜單，法國巴黎連續第五年被評為全球最具吸引力的城市，光是202...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 8
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 6 小時前 ・ 發起對話
銀杏紅楓葉齊綻放！武陵農場「金色漸層」美景 錯過等明年
武陵農場的銀杏林已換上金黃新裝，從空中俯瞰宛如大地鋪上一層金色地毯，陽光照射下呈現柔和漸層，令人驚豔。同時，農場內的楓葉也正從黃轉紅，與周圍綠樹形成鮮明對比，層次豐富。雲林虎尾高鐵站附近的美人樹大道也盛開了，沿著水道兩側綿延兩公里的粉紅花海，搭配美人橋與水面倒影，成為遊客拍攝網美照的熱門景點。這些季節限定美景即將結束，錯過就要等到明年，想追景的民眾必須把握時機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
試住筆記／頂格早餐配無敵景觀！改裝後的「臺中公園智選假日飯店」 絕對是商務客的救星
雖說飯店是新的好，但出差時我更偏愛熟悉的老飯店，不會出錯，偶爾還有驚喜，最近入住的「臺中公園智選假日飯店」就是如此。他們在疫情後的2024年逐步展開階段性的「有感」改造，種種細節配置，簡直成了商務人士的救星，也在假日成為親子客的最愛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
「光復騎讀日」暖心登場！濕地、生態、糖廠一日深度旅 最後兩梯次倒數
【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025花蓮山海騎遇記-光復騎讀日」日昨（12/7）在花蓮光復鄉熱烈登場，吸引全台灣好報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026台灣燈會嘉義縣登場！超有型SUPER STYLE首與超級瑪利歐合作 磚塊造型的限量小提燈首亮相
為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」...銳傳媒 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場 啟用
南投又多了一處好玩的地方！國道六號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府六日在國姓鄉國道六號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資二千五百八十八萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「十三歲以上山訓挑戰區」及「五至十二歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搶雙12限時折扣！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千起、飯店一口價999元、一日遊限時瘋降、新春行程順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷；然而，熱門航點機票多半要價不斐，想找划算的便宜機票，這篇教你怎麼做，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上，讓你一次搞定所有行程。趁著普發一萬入帳，趕快抓緊這波雙12年末折扣，在KKday、KLOOK、Trip.com等旅遊平台上搶優惠！Yahoo夯好物 ・ 3 週前 ・ 7
春節離島機票 明18時起手刀開搶
[NOWnews今日新聞]明(115)年春節有9天假期，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2462架次，計20萬5728個座位數，並自明（9）日下午6時起陸續開放訂位。明年春節...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 發起對話
西拉雅5COOL音樂節12/13登場 有2條免費接駁路線
2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場，搭配周邊餐車市集等活動，為紓緩人潮及車潮，推出「隆田車站線」、「環狀線」2條免費接駁路線，呼籲民眾多加利用。西拉雅國家風景區管理處表示，12月13、14日活動期間將實施交通管制，民眾可將車輛停放於隆田火車站、福田路、陽明工商、神自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
〈中華旅遊〉日本山陰山陽 深具文化底蘊
記者林怡孜∕台南報導 想在新年開春之際體驗日本最具文化底蘊的神話國度？中華旅行社推出…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東京秋冬銀杏 2025必讀攻略！絕美觀賞地點、夜間點燈情報大公開
假如說一年之中，日本最舒適的天氣是春天，那最迷人的景色肯定落在秋天。除了有楓葉季之外，台灣旅客最期待的就是11月下旬的天氣逐漸穩定後，東京街頭的銀杏悄悄由翠綠轉為金黃，整條街道彷彿換上柔和的黃色秋裝。2025年因氣候偏暖，銀杏的變色比往年稍晚，根據日本氣象局預估，最著名欣賞銀杏的東京，最佳觀賞期預計從 11 月 27 日起，使今年的東京在 11 月底到 12 月初格外值得期待。Yahoo奇摩社群 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
《產業》觀光署攜JATA辦千人放天燈 願台日交流再創高峰
【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署攜手日本旅行業協會（JATA），於7、8日在新平溪煤礦博物園區選洗煤場舉辦「第三屆2025千人放天燈」活動，共同期盼台日之間友誼長存，觀光互訪交流再創高峰。此次活動報名相當踴躍，來台參加旅客達1100人、創新高紀錄。 平溪天燈文化已有近百年歷史，放天燈是台灣傳統祈福的節慶活動，人們透過在天燈上寫下願望或祈福的話語，透過天燈上升，祈求願望實現。觀光署長陳玉秀此次與JATA理事長蝦名邦晴，共同出席放天燈活動儀式。 陳玉秀表示，此次特別感謝JATA與旗下HIS、JTB、阪急交通社、日本旅行、T-LIFE Holdings、名鐵觀光、農協觀光、Club Tourism、VELTRA、NOE等旅行社合作攬客。而日本各組團社負責人員也組團來台參與，並造訪高雄、台南及嘉義等地景點，盼透過業者返日包裝台灣旅遊新產品，吸引日客一來再來。 觀光署也抓緊日本海外旅遊成長趨勢，陸續祭出高鐵台中以南買一送一北客南引優惠、與日本旅行社合作販售台灣旅遊產品等促銷措施，並邀請日本國民男神妻夫木聰續任台灣觀光代言人，向日本民眾推薦最愛的台灣必訪景點。 另外，自11月12日至2026時報資訊 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
旅平險一鍵勾選更方便！安達產險攜手華航首推「購票多人線上投保」
隨著國際旅遊市場持續升溫，旅遊保險需求正快速攀升。根據交通部觀光局統計，2025 年上半年國人出國旅遊人次較去年同期成長 10.6%，而 2024 年全年出國總人次達 1684 萬，顯示旅遊已全面回歸日常生活。為因應這股趨勢，安達產鉅亨網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話