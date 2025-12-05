高雄觀光第一假的？「內部資料」外洩超驚人

▲高雄演唱會經濟是否轉換為觀光旅館實質住房率？內參數據曝光。（圖／Live Nation Taiwan）

[NOWnews今日新聞] 高雄市議會總預算昨（4）日第二次交付審查發生意外插曲，觀光局一份「局長內部參考資料」竟誤傳給議員，國民黨高雄市議員邱于軒發現，高市府號稱觀光人次全國第一，但該份資料顯示，114年上半年住宿率衰退7％，高階觀光旅館衰退近20％，前鎮區更僅34％，「這不只是行政疏失，這是藐視議會、欺騙市民！美化數字！」

高市府觀光局誤傳「內部資料」 邱于軒酸：低級失誤

邱于軒4日在臉書以「太扯了！說謊草稿竟然外流？抓包觀光局睜眼說瞎話！」為題發文表示，國民黨要杯葛總預算，就是為了提醒官員不要傲慢囂張，「結果邁市府不知道是不是夜路走多了，這次真的出大包」。

邱于軒指出，高雄市政府觀光局局長高閔琳，在回覆議員鄭安秝索資時，竟然發生「低級失誤」，把局長內部參考資料直接傳給議員，「這一傳直接揭露了市府是如何把議員當『塑膠』耍！」

高市府觀光局稱「住房率達7成」！邱于軒打臉：僅34%

邱于軒續指，該份「走光」的資料十分精彩，對議員的公開說法竟是避重就輕，明明有數據卻裝傻，只含糊地說市中心觀光旅館住房率達6-7 成，但局長手上的內部真相，是數據鉅細靡遺，連各行政區統計都有，甚至清楚寫著前鎮區觀光旅館住房率僅有34％！

邱于軒表示，這證明觀光局明明知道答案，卻選擇睜眼說瞎話，觀光局之所以不敢提供資料呢，是因為根據市府113年的觀光統計年報，去年（113年）住宿總人數比前一年（112年）大減10.26％；觀光署也統計，113年高雄的觀光旅館住房率僅有55.58％，六都墊底，而《自由時報》也報導，高雄今年（114年）上半年的住宿率衰退7％，尤其是高階的觀光旅館衰退近20％。

高市府觀光人次全國第一邱于軒質疑：為何無法轉換住房率？

邱于軒痛批，「難怪不敢給真實數據？原來是怕被發現觀光效益不如預期！高雄市政府應該誠實面對去年號稱觀光人次、全國第一的『6794萬人』，為何無法成功轉換為住房率！這不只是行政疏失，這是藐視議會、欺騙市民！美化數字！」

邱于軒狠酸，「說謊還打草稿，蠢到連草稿都外流，真的是笑掉大牙！面對總預算審查，這種傲慢的態度，我們絕對監督到底！」

