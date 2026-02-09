高雄觀音湖再進化！林岱樺推4,500萬預算+步道計畫

即時中心／温芸萱報導

民進黨立委林岱樺今（9）日於仁武區觀水宮前，舉行「觀音湖外埤環湖步道串聯計畫」現地會勘，邀集經濟部水利署、高市府水利局、觀光局及市議員黃飛鳳、江瑞鴻等單位研商。該案預計爭取4,500萬元經費，串聯約1,780公尺環湖步道與自行車道。會勘決議調整計畫方向，將「強化調洪設施」列為優先目標，並於2026年3月提報水利署審查，預計5月底完成核定。

本案規劃爭取約4,500萬元經費，串聯全長約1,780公尺的環湖步道及自行車道，並增設休憩服務設施。經會勘討論後，與會單位達成共識，調整計畫核心方向，將「加強調洪設施」列為首要目標，並確立中央與地方合作的行政審查時程。

林岱樺指出，面對極端氣候帶來的強降雨挑戰，基礎建設思維必須隨之調整，並提出「安全是建設的底線，美感是宜居的體現」作為工程指引。經與黃飛鳳議員及相關單位溝通後，會議裁示請市府觀光局與水利局修正計畫內容，優先提升防救災與調洪功能，並於2026年3月6日前向經濟部水利署提報。

林岱樺今日於仁武區觀水宮前，舉行「觀音湖外埤環湖步道串聯計畫」現地會勘。（圖／林岱樺國會辦公室提供）

水利署回應，待收到修正後計畫，將於5月底前完成審查，並把本案納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，以最優先順序辦理核定。

針對地方生活品質與景觀營造，黃飛鳳於會勘中為地方居民發聲，強調入口意象對仁武區發展的重要性，並建議納入仁福里辦公室的實務意見，確保建設貼近在地需求。會勘結論也要求觀光局於115年5月前完成設計規劃，並於6月底前完成施作。

此外，會勘亦建請水利局儘速於觀音湖周邊加強原生樹種栽種與補植，結合約1.8公里步道系統，打造兼具滯洪與生態功能的綠色空間。

本次會勘展現中央與地方合作成果，透過計畫調整，將建設資源集中投入調洪功能、步道串聯及生態補植，讓仁武觀音湖兼具休憩與防災功能，成為守護居民安全的重要空間。

本案規劃爭取約4,500萬元經費，串聯全長約1,780公尺的環湖步道及自行車道。（圖／林岱樺國會辦公室提供）

