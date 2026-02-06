高雄計程車春節加價50元「按表收費」！亂喊價最高罰9萬

高雄市交通局公布，今年春節期間（2月13日至2月22日），每趟次比照往年加收50元費率，民眾只需依跳表金額支付車資即可。計程車示意圖。（任義宇攝）

隨春節假期即將到來，高雄市交通局公布今年春節期間（2月13日至2月22日），每趟次比照往年加收50元費率，民眾只需依跳表金額支付車資即可；針對愛河灣超人力霸王聯名燈會活動，警方則加派警力確保交通順暢與治安。

交通局說明，今年春節10天假期中，為體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市依往例實施春節運價加收50元運價，且深夜時段（23時至凌晨6時）維持加收2成機制。

交通局提醒，因計程車上計費表已有納入相關費率加收功能，民眾僅需依跳表金額支付車資即可，若司機無故未依跳表收費，可記下車號、司機名稱、搭車時地等資訊，撥打1999市民專線向市府檢舉，交通局已製作相關宣導圖文貼紙向計程車公會與車隊發放，司機若未依規定收費，最高可裁罰9萬元罰鍰。

苓雅警分局針對愛河灣春節活動，加派警力確保交通順暢與治安。（警方提供／任義宇高雄傳真）

針對愛河灣春節活動，轄區苓雅分局局表示，今年市府以「超人力霸王」降臨港都為策展主題，因應即將到來的大量觀光人潮，警方在17號碼頭及各偶像擺設地點，設立巡簽點，加強維護，另持續針對苓雅區重點交通幹道執行威力路檢，嚴格取締酒後駕車及重大交通違規，為用路人提供安全的交通環境。

