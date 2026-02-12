高雄設計力躍上東京舞台 KFA新銳余承倧以《數位海域》驚豔國際

高雄青年設計能量在東京綻放光芒。曾於「KFA高雄時尚大賞」榮獲銅賞與最具商業價值賞的新銳設計師余承倧，在高雄市政府青年局輔導與國際鏈結資源支持下，於1月30日至2月1日受「日本表演協會」邀請，前進東京「座・高円寺2」公共劇場舉辦個展《漫遊者——在數位海域中，以身體航行》，與「東京踢踏舞藝術節」交織展演，成功讓高雄設計以成熟姿態登上國際時尚藝術舞台。

↑圖說： 在「115 年度時尚設計人才創新創業輔導計畫」支持下，設計師余承倧於 1 月 30 日至 2 月 1 日受邀至日本東京「座‧高円寺 2」公共劇場舉辦《漫遊者——在數位海域中，以身體航行》個展。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市政府青年局長林楷軒表示，「高雄時尚大賞」強調「競賽不止於決賽」，透過制度化輔導機制與後續資源媒合，長期追蹤歷屆得主發展，讓競賽成為職涯起點而非終點。余承倧此次受邀赴日展出，不僅是個人創作生涯的重要里程碑，也象徵高雄青年設計實力逐步與國際接軌。市府將持續扮演青年創作者後盾角色，整合多元資源，協助設計新秀深化國際交流，讓高雄創意在世界發光。

↑圖說：余承倧曾以服裝系列作品《網路漫遊者：高雄》，榮獲「2023 KFA 高雄時尚大賞」銅賞及最具商業價值賞，展現亮眼的新銳創作實力。（圖片來源：高雄市青年局提供）

長期關注「網路空間、身體與數位影像」議題的余承倧，此次以藝術家身分，透過影像分解與圖樣轉譯手法，將織品轉化為前衛面罩裝置、實驗性服裝與大型織物掛件，構築出宛如數位城市幻影的沉浸式空間。他將數位觀看經驗轉譯為可被身體穿戴與感知的實體創作，讓觀者在行走之間，彷彿穿梭於虛實交錯的影像場域。

展覽期間適逢「高円寺 Tap Festival Vol.3」登場，余承倧更跨界攜手踢踏舞者合作，將舞者律動的身影轉化為設計素材，使舞蹈節奏與服裝語彙彼此呼應，呈現藝術表演與時尚設計融合的實驗性成果。現場吸引眾多日本觀眾駐足欣賞，獲得高度評價。

↑圖說：展覽作品將舞者身影作為素材，捕捉舞者的動作殘影、延遲與錯位，以呈現跨界張力。圖為舞者與展覽作品合影。（圖片來源：余承倧提供）

余承倧分享，創作靈感源自當年參與高雄時尚大賞的作品《網路漫遊者：高雄》，此次他將高雄城市脈動帶進東京劇場，透過與日本舞者與觀眾的互動對話，激盪出跨越國界的創作思維，也深刻感受到台日對於數位時代感知經驗的共鳴。

青年局指出，「高雄時尚大賞」歷年已吸引逾千名設計師參與，並成功協助多組團隊創立品牌或發展電商事業。為精準支持青年設計師創業，市府去年推出「時尚設計人才創新創業輔導計畫」，涵蓋主題設計獎勵、國際連結跨界創新及時尚創業補助三大面向，成果豐碩，包括品牌「FUSIO FUSIO」於高雄落地深耕、設計師姚孟潔赴倫敦中央聖馬丁學院進修後返國發展，以及品牌「INMORIES」成功登上台北時裝週舞台。

↑圖說：余承倧此次以藝術家身分受邀赴日展出，不僅展現青年設計能量，更成功搭建台日藝術交流的重要橋梁。圖為余承倧（右）與日本表演協會代表理事宇佐美典子（左）合影。（圖片來源：余承倧提供）

此次余承倧東京特展，正是今年度輔導計畫首波國際亮點。青年局強調，「115年度時尚設計人才創新創業輔導計畫」已開放申請，收件至12月20日止，歡迎設計人才踴躍參與，相關資訊可至高雄市政府青年局官網查詢。

