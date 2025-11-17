高雄詭譎命案！男子致電女友兒稱「你媽死了」 載屍潛逃南下落網...車內查獲毒品

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

高雄市鳳山區今（17）日發生離奇命案！一名男子接到母親同居男友來電，被告知「你媽死了」，並透露自己有輕生念頭，稱目前正駕車往屏東方向行駛，讓兒子嚇得立刻報案，警方獲報後，在鳳山區明鳳一帶尋獲車輛，男子的母親在車內已明顯死亡，同居男友則性命無虞，經調查2人均有毒品前科，警方也在車內查獲毒品，詳細原因尚待調查釐清。

高雄一名男子今打給女友兒子稱「你媽死了」，稍早警方尋獲車輛，並發現女子遺體。（圖／Unsplash）

據了解，報案人的母親母親育有1男1女、共2名小孩，目前和男友同居，兒子今日接到母親男友電話，對方先拋出一句「你媽死了」，隨後又表示目前正載著遺體往國10屏東方向開去，接著就失去音訊，讓他當場嚇壞，於下午1時許求助警方找人。

警方獲報後，透過監視器追查，順利以車追人，於南成派出所轄區路邊攔截到報案人母親與男友座車，並尋獲男子母親遺體，在車內發現毒品，男友則性命無虞，被警方帶回派出所調查。針對女子死因，警方說明需待明（18）日相驗釐清。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

