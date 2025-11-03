高雄誇張四貼！夫妻騎車小孩「懸掛在外」網驚：是親生的嗎

生活中心／游舒婷報導

有夠危險！昨（3）日有網友在路上目睹，一對夫妻騎乘機車時，疑似因為身材比較豐腴，導致小孩沒有位子坐，只能讓媽媽揹著，但整個人卻被懸掛在外面，畫面曝光後，讓網友們看了直呼相當誇張。

高雄夫妻四貼，小孩懸空超級危險。（圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享了一部影片，可以看到有一對夫妻騎著機車載小孩，但因為位子不夠，小孩只能由媽媽揹著，整個人懸掛在外面，隨時都有掉落的風險，小孩也伸手勾著媽媽的肩膀，看起來相當危險。

據悉，事發地點位於高雄安招路，一名網友開車經過看到這個誇張的畫面，從畫面可以看到，雖然小孩有戴安全帽，但整個人懸空，看起來相當不舒服，而路程中，小孩腳上的拖鞋還掉落，後方的機車騎士看了，趕緊撿起騎車追上還給他們。

危險的畫面讓網友們看了相當傻眼，紛紛留言表示，「我還以為是小孩子專用的那種背袋，看完只能說，祝福這小孩能平安長大」、「怎感覺這小孩是地獄開局」、「這不能叫做揹，這叫做綁…而且有可能會弄傷脊椎，甚至掉下去」、「絕對不是親生的」、「生活不容易，但真的很危險」、「在台灣，生存不易。」更誇張的是，細看還能看到前座似乎還有另一名小孩，不僅三貼，還是超危險的四貼，完全不顧小孩安全，讓人看了直搖頭。

