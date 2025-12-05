高雄誤檢台灣鯛魚排 藍要求陳其邁親自向漁民道歉

（中央社記者王承中台北5日電）高雄市衛生局檢驗「台灣鯛魚排」發生重大疏失，國民黨團書記長羅智強今天表示，雖然高雄市政府在昨天深夜道歉，但國民黨團要求高雄市長陳其邁，必須親自向受到商譽和收入損害的雲林漁民、口湖合作社，有擔當地站出來公開道歉並賠償損失。

高雄市衛生局檢驗「台灣鯛魚排」發生重大疏失，陳其邁上午致歉，表示將負起所有賠償責任。衛生局長黃志中說，究責將至副局長層級，按照國賠規定負起所有賠償責任。

廣告 廣告

羅智強、國民黨立委張嘉郡、丁學忠、陳菁徽等人，在立法院國民黨團召開記者會。羅智強說，當高雄市政府公布烏龍檢驗報告時，雲林口湖合作社漁民馬上找了公正第三方，提出未使用違法藥物的證明，但當時市政府卻說漁民檢驗的魚種是不同批號。高雄市政府不先回頭檢視自己檢驗是否有問題，反而否定漁民和第三方檢驗報告。

羅智強指出，雲林縣口湖合作社販售的台灣鯛，口碑、信譽卓著，卻遭高雄市政府糟蹋。儘管高雄市政府昨天深夜道歉，但國民黨團要求陳其邁必須親自向商譽和收入受到損害的雲林漁民、口湖合作社，有擔當地出來公開道歉，並賠償損失。

張嘉郡表示，高雄市政府不能只停留在道歉，應該主動和受害的養殖戶、合作社協調損失範圍做出補償，同時在制度上檢討檢驗與通報機制，避免同樣的錯誤重演。她全力支持漁民採取法律行動求償。

丁學忠指出，台灣鯛檢驗烏龍案是一起不可原諒的錯誤，重創雲林養殖漁業漁民名譽和生計，呼籲高雄市政府負起完全責任，公布完整調查結果，給受到商譽、收入損害的漁民一個交代。（編輯：林克倫、萬淑彰）1141205