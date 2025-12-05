高雄誤檢鯛魚排案 食藥署派員訪視實驗室

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局抽驗台灣鯛魚排發生重大失誤，因屬特殊事件，食藥署今天罕見主動派出4名專精實驗室管理及檢驗的人員前往訪視，協助檢視改善方案，預計明天有結論。

高雄市衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」商品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）。衛生局昨天致歉坦承檢驗錯誤，正確結果是「未檢出」；因電腦設定遭改為10倍，在2次檢驗都檢出禁藥。

高雄市長陳其邁今天致歉表示，將負起所有賠償責任。他強調，市府立即移送檢調釐清事件真相，並嚴厲要求衛生局追究相關人員責任，同時把藥物檢驗平台重新校正標準化，確保後續檢驗正確；今天衛生福利部食品藥物管理署也會陪同衛生局進行相關作業。語畢陳其邁二度致歉。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧今天告訴媒體，食藥署昨天接獲高雄市衛生局通知後，決定今天主動派員南下訪視，因為這是一起突發、特殊性事件，一行人包含專精實驗室管理及檢驗的人員共4人，預計會花一整天時間了解。

對於這起誤檢烏龍，遲蘭慧直言，「應該是落實度的問題」，畢竟各實驗室都會建立品質管理系統，高雄市衛生局已知錯誤發生原因，食藥署人員主要是協助檢視高雄市衛生局提出的改善方案是否有效，針對其內部管理需要加強的部分，也會要求落實度。

遲蘭慧表示，這次訪視無涉及懲處，目前有國家認證的實驗室，每3年就申請展延更新認證，期間食藥署都會例行性訪視，若有新增檢驗項目也會額外訪視。此次訪視會釐清究竟是系統性問題或單純的個案，會水平延伸展開調查，目前高雄市衛生局已自行暫停有關動物用藥項目的檢驗。（編輯：張雅淨）1141205