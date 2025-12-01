高雄誰在買民調？邱議瑩喊「不清楚」 林岱樺批：傷害民進黨

近日有一份2026高雄市長選舉民調顯示，綠委邱議瑩領先黨內3位初選對手，且還大幅領先藍委柯志恩，但這份民調的數據也引來綠委林岱樺抨擊。邱議瑩今天表示，不清楚什麼是買民調，會一步一腳印爭取市民認同；林岱樺則說，這一份民調是在傷害民進黨。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

《上報》委託雨晴指標公司進行民調，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為24.5%；其次為賴瑞隆，以50.4%支持度領先柯志恩23.1%，未表態為26.4%；許智傑以50%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為26.3%；最後一名是林岱樺，以43.3%支持度領先柯志恩19.6%，未表態率為37.1%。

從政黨支持來看，民進黨支持者為47.6%、國民黨支持者為8.4%、民眾黨支持者為4.7%、台灣基進支持者為1.4%、時代力量支持者為0.7%、無任何偏好為30.3%、拒答為1.5%。針對這份民調的結果，林岱樺11月30日抨擊，若有人要帶風向，應適可而止。

林岱樺。（圖／中天新聞）

邱議瑩今天受訪時表示，這個民調是這個媒體公布的，「所以我並不清楚什麼叫買民調，我覺得民調的數字起起伏伏，參考就好，也不用太在意」，她還是會持續一步一腳印提出政見，爭取市民的認同，希望能夠把高雄變得越來越好。

對於林岱樺質疑，國民黨支持者的比例不可能只有個位數，邱議瑩說，這要去問民調公司，「這個來問我，我也不曉得，因為這是媒體自己去委託民調公司做的。」她也透露，在基層得到很多鄉親反饋，昨天的造勢大會也有超過5萬的鄉親到場來為她加油打氣，不論民調數字如何，還是會持續奮戰到最後一天。

林岱樺今天則說，到高雄問任何一個路人，絕對沒有人相信國民黨在高雄的支持度只有8%，這幾乎是把國民黨的市議員當作空氣，其實做這一份民調其實是在傷害民進黨，不管是個人或者是團體，刻意輕敵，低估對手競爭對手，恐造成對選情的嚴重誤判，「我不針對任何個人或團體，只希望以大局為重。」

高雄市長民調引發討論。（圖／上報提供）

本次民調為《上報》委託雨晴指標公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

