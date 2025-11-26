（高雄論壇）五星市長陳其邁卸任後去向

連月來的高雄很熱鬧！有年輕人喜愛的演唱會經濟，也有讓中年人頭痛的美濃大峽谷、燕巢、岡山垃圾山等，沉浸在粉紅泡泡與藍色幻想中的高雄市長陳其邁，同時，深陷廢棄物、垃圾山的泥沼裡，身處極端場域的陳其邁明年卸任市長後會在哪裡？令人好奇。

今年媒體公布二○二五年全國縣市長施政滿意度調查，其中，高雄市長陳其邁雙雙獲獎，以高滿意度蟬聯六都金獎，在六都之中，登上「五星寶座」的陳其邁，以穩定的施政表現獲得市民高度肯定，展現出地方治理的穩健成效，凸顯南霸天的陳其邁是民進黨內「明日之星」。

廣告 廣告

除了施政滿意度獲獎外，高雄市舉辦演唱會深受年輕人喜愛，紅髮艾德、伍佰、韓團 BLACKPINK、TWICE等，創造演唱會經濟，陳其邁甚至為迎接韓團 BLACKPINK，讓幕僚把他的頭髮合成粉紅色，並點亮高雄城市氛圍呈現粉紅色，吸引網路世代年輕族群，操作話題、追求流量；但高雄縣市合併後，偏鄉民眾卻長年忍受大樹光電山、美濃大峽谷、馬頭山廢棄場等，與光鮮亮麗的粉紅色城市相較刺眼又諷刺。

隨著二○二六年縣市長選舉的逼近，民進黨執政的高雄市面臨陳其邁二任屆滿交棒，擁南霸天封號的陳其邁，明年後在哪裡？前總統蔡英文時，陳其邁是當紅炸子雞，如今換成總統賴清德執政，令人不禁懷疑前朝紅人的陳其邁一旦卸下高雄市長職位，下一步該怎麼走？是否會受賴政府的青睞，委以重任，值得關注。