（高雄論壇）人行道破損 行人安全隱憂

高雄多處人行道鋪面破碎、凹凸不平，包括左營大中二路、曾子路等人行道被民眾批不友善，工務局解釋，過去老舊人行道採連鎖磚做鋪面，加上黑板樹竄根和違規車輛輾壓，易不平整，市府相關單位應集思廣益找出解決方案減少民怨發生。

高雄市不只是道路經常出現天坑令民眾及行路人相當不便，人行道品質也不理想，民眾發現楠梓區外環西路人行道崎嶇不堪，到處可見凹凸不平，走十五分鐘像在參加越野賽。民眾的抱怨文在網路不斷有人發酵，許多民眾反映住家附近人行道破亂不堪，包括左營區曾子路、大中二路、鼓山區同盟路、德民路等都被民眾點出有許多問題，有市民指出，曾向市府相關單位反映，但是至今是原狀，民眾及行車都相當不便。

高雄市外環西路人行道三十年前啟用，當時盛行採用連鎖磚做為鋪面，加上黑板樹經常發生竄根，加上違規車輛輾壓等因素，造成鋪面不平整，對輪椅或嬰兒車非常不友善。

市府相關單位過去強調進行長期路平專案，如今民眾反映人行道也經常發生崎嶇不平現象擾民，市府相關單位應全面普查人行道進行有系統的重新整理，還民眾平坦可行的人行道，避免民怨持續發生。