（高雄論壇）仁武車位短缺引民怨

高雄市仁武區今年八月人口數超過十萬人，但仁武區都市計畫沒有同步調整，許多主要道路不夠寬，沒有同步增加停車位，大量停車需求無法獲得滿足，民眾質疑近幾年新大樓建案多，市府相關單位沒有規劃新車位，造成民眾停車困難，市府應研議規劃改善避免民怨。

仁武區目前沒有立體化停車場，建議應優先在大型公園增設地下停車場，市府目前並沒有在仁武區劃設智慧停車格，民眾無法線上查詢空格，違成許多停車不便。

仁武區近年有許多新大樓建案完工，有大量人口進住，但新建大樓未設足夠車位，加上路邊停車位不足，一般民眾要停車相當不易，引發許多民怨。

仁武區仁雄路有許多商家及住家，兩側停放大量車輛，路幅嚴重縮小造成塞車，各縣市近年陸續將公園開闢成地下停車場，仁武區有三座大型公園慈惠、運動、澄仁公園，市府相關單位應盡快規劃闢建地下停車場，解決民眾停車問題。

仁武都市計畫在一九七三年公告實施後辦理四次通盤檢討，但第四次檢討花費長達八年，今年八月仁武人口超過十萬人，仁武近年來許多新大樓完工後大量人口遷入，對公共設施和機關用地需求劇增，停車位不足及道路問題都日益嚴重，市府相關單位應加速針對建築使用率、停車場量能、道路不足等檢討改進，避免民怨持續發生。