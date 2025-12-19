（高雄論壇）健全助理制度刻不容緩

新竹市長高虹安被控立委任內虛報助理費，一審被依貪汙重罪判七年四月因而停職，二審以立法院回函認定助理費性質屬實質補助、可彈性勻用，改依偽造文書罪判六月徒刑、得易科罰金；高虹安因此得以復職。就法論法，高虹安助理費案一、二審見解所以不同是二審認定一審判決引用前台北市議員童仲彥助理費案「人頭助理」與高虹安「實際聘僱助理」不同，因而駁回原判。

本案大逆轉後也為身陷助理費官司風暴的民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺解套露出一道曙光。她則認為，助理費是用來協助立委問政及服務選民，不該成為政治人物的陷阱，同時呼籲社會要充分討論，並明確界定助理費認定標準，推動制度合理化。

廣告 廣告

立委助理不是工具，而是國會議事能否有效運作的重要夥伴，是國會運作中不可或缺的一環，然而，助理制度長期欠缺完整規範，致薪資待遇不透明、責任界線模糊，弊端爭議欉生，甚至淪為政治鬥爭把柄。

藍委為此欲推動除罪化，卻引來自肥非議，也恐讓外界更難信任立委與助理間的財務關係，更難監督立委公費運用，也有損國會公信力。

健全助理制度、提高透明度防弊，促進專業助理留用，藉以提升立法品質，才是國家之福；推動國會助理制度改革，落實國會責任政治刻不容緩。