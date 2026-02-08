（高雄論壇）台電漲電價惹民怨

社群網路近期流傳台電「偷偷漲電價」，一期兩個月帳單底度費從六十七元漲到二百元。網友痛批台電漲價找小老百姓開刀，用電愈省的，卻要付出更多，這次漲三倍多，「節約能源」口號喊假的嗎？檢視台電官網「公告／最新消息／政策措施」欄位，可見台電於八月廿六日發布「公告」修正該公司電價表。

台電依去年三月廿八日電價審議會決議，於八月廿五日公告底度費調整，並從九月一日實施，十一月帳單開始收取，空屋戶兩個月帳單費從六十七元漲到二百元。台電也指出，底度費調整主要影響空屋戶，超過八成、逾一一○○萬住家不受影響。

不過，網友們痛批，收到電費單感到莫名其妙，明明總開關都關掉，電費卻高漲三倍多。不知電費何時又漲價了，也沒有看到或聽到相關新聞報導。政府一天到晚要求民眾要節約能源，口號喊得震天響，結果用電愈少，卻被拿來開刀，一次就漲三倍多，如同鼓勵大家盡量用電，每月用電底度二十度，不用白不用。

針對有民眾反映台電沒有公告底度調整訊息，專家認為台電在對外溝通上還有不足，雖然有在官網公告，但位置較隱蔽，民眾不容易看到。建議可以透過更直接的方式，例如台電App推播通知，讓用戶即時接收到相關訊息。

記者認為，為避免民眾誤會，不管影響的住戶有多少，台電都應事先透過媒體廣為周知，而不是讓民眾收到帳單後一頭霧水，滿腔怒火而抱怨連連。而且一次漲三倍多，影響的住戶雖不是多數，但是民主社會仍應尊重少數，而不是犧牲少數來成就多數。民眾會如此反彈，就是他們是節約用電的少數人，卻是被硬生生犧牲的人。台電應找浪費電源的人開刀，而不是找節能省電的人下手，如此才不會惹來民怨，被民眾厭惡、唾棄。