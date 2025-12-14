（高雄論壇）品格與教育

暨南大學陳姓學生今年錄取台灣大學光電所碩士班，完成網路報到後發現，台大報到網站竟顯示「錄取取消」，警方追查發現是好友兼室友的駱姓同學搞鬼，心生嫉妒惹禍。

據了解，陳生今年三月獲台大錄取，也成功完成報到手續，還找好想加入的實驗室，沒想到在六月卻發現自己「被放棄報到」，隨即向台大詢問並報案。

台大表示，放棄資格的程序相當嚴謹，必須輸入個人帳號密碼並上傳身分證影本佐證，依資料顯示，確定是本人所為，台大才會受理他的放棄資格，校方當時也先讓陳生入校就讀。

警方循線調查，發現是陳生的駱姓同學所為，透過偷拍陳生的身分證資料，再進入系統變更報到紀錄。南投地檢署近日偵結，駱男行為已觸犯《個資法》非法蒐集、利用個人資料，及《刑法》無故輸入他人帳號密碼而入侵電腦，及無故變更他人電磁紀錄等罪。

不過後續雙方已經達成和解，駱姓同學獲得緩起訴處分一年，且須上法治教育課程。

此事件讓人聯想多年前高雄一起情殺案，兩位醫學院男大生都立志要當醫生，且皆出生於富裕家庭，兩人的父親也都是醫生，家長都買豪宅讓兒子住。黃生因為常出入劉生住處，因此與對方家長也很熟識，劉生住宅傳出火警後被燒死，劉父發現黃生躺在客廳沙發上，當下並沒有任何懷疑。兩位男大生因同時追求一位學妹，學妹選擇與劉生交往，此感情糾紛讓黃生心生嫉妒，設計殺害劉生後不久，也選擇在住處燒炭自殺而亡。

此事件在當時曾轟動一時，兩位男大生彼此是好友且皆前程似錦，竟因同時愛上一名女生，導致悲劇發生。同樣因嫉妒而衍生出禍端，害人又害己，實在值得大家深思，家庭教育與品格教育更應積極落實才是。