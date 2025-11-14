（高雄論壇）四綠將拚市長 誰出線勝負難料

民進黨二○二六高雄市長黨內初選進入深水區，立委邱議瑩本月十日以搶頭香之姿赴中央黨部登記參選，隔天立委賴瑞隆也跟進，立委許智傑十三日由多位黨籍跨派系高雄市議員陪同前往登記，台北市長擬參選人、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也現身力挺，聲勢浩大，立委林岱樺則以颱風過境心繫高雄為由，同日由其團隊代為登記，「四搶一」選局正式開打。四名選將實力旗鼓相當，各有千秋也各有罩門，且迄今各式民調彼此差距也不大，出線勝負難料。

廣告 廣告

黨中央將於本月底邀集四名候選人協調，若整合不成就照初選期程走。不過，依四人積極備戰當仁不讓態勢看來，四強鼎力戰局大勢底定。

隨著初選全民調倒數計時，各候選人莫不卯勁掃街拜票短兵相接，或辦大型晚會造勢炒熱選情，或端出政策「牛肉」互別苗頭，選戰煙硝味日漸濃厚。

四人檯面上君子之爭，但檯面下「仙拚仙」卻暗潮洶湧。面對藍營對手柯志恩民調扶搖直上，加上大環境不利執政黨的壓力與日俱增，讓市長陳其邁光環大打折扣，也讓藍營有「槍」可撿，綠營實在沒有分裂本錢，無論最後鹿死誰手，都要團結砲口一致對外，以免重覆二○一八市長選戰翻盤覆蹈。

然而，初選致勝關鍵還是回歸候選人的組織動員力，初選民調動員支持者「顧電話」更至關重要，各陣營在選戰最後衝刺階段除造勢固票外，也應加強傳授應答民調電話的教戰守則，好確保「通通」加分。