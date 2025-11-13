（高雄論壇） 國立原博館動工無下文

高雄澄清湖附近最近有果嶺公園啟用，吸引許多民眾前往休閒，但其中澄清湖附近有廣達十四公頃的國立原住民族博物館預定地至今完全封閉，內部完全荒蕪，中央從宣布籌備已經過長達八年，去年核定第一期經費五十八億元，今年六月成立籌備處，但至今沒有任何動工，附近民眾期望市府加速建設。

中央原民會二○一七年宣布原住民族博物館將設在高雄市澄清湖，原博館在二○二一年三月通過行政院環評，當年通過原博館專用區都市計畫變更，行政院去年核定第一期經費五十八億元，時任行政院長陳建仁曾強調，希望原博館不只是台灣原住民族的博物館，也是世界南島民族的博物館。

原住民族博物館籌備處今年六月曾舉辦盛大揭牌儀式，政府表示全力推動首座國家級原住民族博物館籌建工作，但至今完全沒有看到任何工程進行，讓附近民眾大失所望。

原住民族博物館預定地緊鄰澄清湖旁，面積廣達十四公頃，目前仍被圍起完全封閉，內部舊有建築荒涼一片，中央從宣布計劃至今已長達八年，卻連動工都靜悄悄，原博館是全台重大文化建設，但建設期程完全看不到。

附近民眾指出，如今澄清湖果嶺公園已開放，吸引許多民眾前往休閒，但澄清湖附近有廣達十四公頃的國立原住民族博物館預定地至今完全封閉，內部完全荒蕪，市府相關單位應積極協調中央，加速國立原住民族博物館各項工程早日進行。