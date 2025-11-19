（高雄論壇）垃圾山又一樁 市府團隊怎麼了?
高雄市從大峽谷變垃圾山？為什麼又是高雄市？繼美濃出現大峽谷後，連月來，燕巢變成垃圾山，知名的高雄市觀光景點為什麼會成為不肖業者或不肖人士挖掘與頃倒的天堂，高雄市的問題出在哪裡，高雄市府團隊怎麼了？我們期待高雄市在後陳其邁時代市府團隊能上緊發條，不負高雄人所託。
高雄燕巢知名月世界山坡變成「垃圾山」！山坡地出現濃烈的臭味「撲鼻襲來」，山區臭味飄散，觸目驚心的畫面是高達數十噸的垃圾堆積如山，不只臭味四散，蒼蠅圍繞，「烏煙瘴氣」難聞至極，讓應有的月世界泥岩地形的美名成為一座高達五層樓的「垃圾山」。
高雄知名景點月世界，範圍包含燕巢區、田寮區，屬於台灣西部泥岩惡地的一部分，該區域主要由泥岩組成，土質鬆軟，經雨水侵蝕後，形成鋸齒狀的山脊、雨蝕溝等特殊惡地形，是高雄市知名觀光景點之一，吸引無數觀光客。
如今高雄月世界慘淪垃圾山，美景變臭景，經有關單位破袋檢查發現包含台南等地區今年十月下旬產生之垃圾，研判為今年十一月上旬遭人棄置，儘管市府清運人員完成垃圾清理讓環境復原，但高雄的山林環境不僅美濃遭破壞，現在連燕巢也遭殃，高雄市的山林守護誰之責？高雄市民期待市長陳其邁卸任前能守護高雄的山林，免於遭不肖人士破壞。
