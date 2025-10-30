（高雄論壇）急救號誌建置待加速

救護車執行任務分秒必爭，台北市目前已高達二百六十一處路口裝設緊急救援車輛優先通行號誌系統，透過救護車上裝置連線路口號誌，讓車輛通過路面時能保持一路綠燈通行，加快救援效率，高雄市目前全市只設置四處太少，市府相關單位應加速設置保障民眾緊急救護效率。

衛福部統計，到院前心肺功能停止病患經救護車送治，每延遲一分鐘，急救成功率遞減百翁之七至百分之十，高市交通局和消防局四年前應用車聯網技術，在鳳山區四處路口試辦緊急救援車輛優先通行號誌系統。

經由消防車、救護車上通訊裝置，在車輛到達路口前觸動號誌，確保通行方向為綠燈，降低和其他車輛發生碰撞風險，也減少緊急車輛駕駛人的心理負擔及發生二次意外，初步分析可減少行駛時間高達百分之二十八。

台北市三年前學習高雄市作法，花費四億多元，在二百六十一處路口建置緊急車輛優先號誌系統，據統計每趟救護車平均路程約七分鐘，該系統可減少路程約四十二秒，降低路口救護車事故百分之六十二點五。

高雄市四年前試辦至今未再增設，市區大型醫院如高雄醫學大學附設醫院附近的民族路、十全路、自由路，尖峰時間車流大，極可能阻礙緊急車輛通行。

台北市學習高雄市，在高達二百六十一處路口裝設緊急救援車輛優先通行號誌系統，高雄市至今仍只有四處，市府相關單位要加速增加設置地點，保障民眾緊急救護效率。