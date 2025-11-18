（高雄論壇）拴緊區政螺絲

燕巢轄內月世界風景區一處山坡，遭偷倒數十噸的垃圾、廢棄物，山林環境被嚴重破壞，讓人痛心。這些堆積如山的的惡臭垃圾，偷倒惡行並非一朝一日，而是長時間的偷倒，才會累積如此驚人的垃圾量，耗時又耗人力的清運工作，操翻清潔隊人員。

燕巢至田寮一帶，綿延的山區地勢，人煙鮮少，偷倒垃圾恐是利用夜間時段所為，而且熟悉當地地形地貌，甚至不排除有共犯充當﹁報馬仔﹂，尋找偷倒地點後再回報，之後即由車輛載運垃圾偷倒。 偷倒垃圾惡行以為神不知鬼不覺，但是堆積如山的垃圾量，以及發出的噁心惡臭，終有東窗事發的一天。膽大狂妄破壞山林環境的行徑，必須盡速查出真相。

廣告 廣告

龐大的垃圾量，顯示偷倒行為並非短時間內所為，必是長時間的偷倒所致，當地區公所竟未掌握任何情報和資訊，任由偷倒垃圾如入無人之境地破壞環境，燕巢區政系統是末梢神經麻痺，螺絲鬆懈？

區公所必須掌握轄區地方大小事，是市政系統的最前線，若能早日發現，早日通報，就不會讓垃圾淹沒山林，折損人力和資源清運，甚至可以埋伏逮獲偷倒者。