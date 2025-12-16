（高雄論壇）捍衛海洋漁業資源

每年秋冬季節，也是海洋漁業資源豐饒的旺季，漁民莫不引領期待可以豐收滿載過好年。但是，近來高雄多個區漁會反映，違規籠具作業猖獗，恐危害漁業資源。

高雄沿海區漁會，從北至南主要有興達港區漁會、永安區漁會、彌陀區漁會、梓官區漁會，以及林園區漁會，主要以近海、沿海漁撈為主力。由於保育意識抬頭，各區漁會亦有感資源管理及漁業永續利用重要性，經由這些區漁會轄屬漁民的共識，市府公告規定於每年十月一日起至隔年三月一日止，禁止所有經營籠具漁業漁船在茄萣、林園等地區公告沿岸海域範圍內進行籠具作業。

愛護海洋環境，漁業資源才能生生不息，若不肖籠具漁船業者違規作業，違規捕撈，恐成傷害漁業資源保育的劊子手，應予以強力取締。海洋局因此協同海巡署執行禁止籠具作業之沿岸海域違規作業籠具漁船海域聯合巡查，並清除海域內違規佈放之籠具，展現對海洋資源管理的高度決心。

除強力掃蕩，海洋局和各地區漁會也應持續宣導籠具漁船作業應遵守規定，盼透過漁場海域休生養息，讓水產資源得以繁衍，生生不息。