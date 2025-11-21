（高雄論壇）月世界淪為偷倒垃圾祕境

高雄月世界位於燕巢、田寮交界，一座座半禿半青的山崙峰峰相連蔚為奇觀，彷彿是月球表面，被譽為國際級自然奇景，其中田寮區七星里南邊「太陽谷」惡地形為月世界奇特景點之一，多年前曾一度要被設為垃圾掩埋場，經當地居民強烈反對而作罷。

不過，當地日前淪為不法集團偷倒垃圾的秘境，經高市府環保局漏夜清理，完成十三車次清運才恢復環境原貌，環保局破袋發現該批垃圾來自台南，這是近來爆發月世界垃圾山事件的第三個清運點，偷倒手法如出一轍，疑為同一集團所為。犯嫌疑使用關閉ＧＰＳ或無定位車輛，並利用夜間進場偷倒規避追查，全案已報請檢警偵辦。

檢警也已掌握特定對象展開追緝。月世界近期接連爆發非法垃圾傾倒，令人情何以堪，也令清潔人員疲於奔命；面對月世界蒙塵，市長陳其邁向犯罪集團宣戰怒嗆「一個都跑不掉」民進黨下屆高雄市長初選參選人、立委邱議瑩也為其選區農民叫屈，痛心疾呼「不要再偷倒！不要再欺負農民了！」

月世界接連發現傾倒點已非單純個案，可能牽涉系統性犯罪，檢警除積極查處早日將不肖業者繩之以法外，市府、檢警也須啟動溯源調查，及早斷絕犯罪鏈，防範未然。

市府也應盡速查明來源並公布相關業者資訊供社會監督，讓心存僥倖業者知所警惕。市民更應珍惜這片萬年難得一見的自然奇觀，並以行動共同守護之。