（高雄論壇）林佳龍談高雄市長初選

民進黨高雄市長初選進入白熱化，黨內競逐者勤走基層、火力全開，在這種高度動員、情緒升高的政治氛圍中，外交部長林佳龍日昨針對林岱樺參與初選所發表的談話，格外引人注目。林佳龍強調「不應未審先判」，主張依制度、走程序，讓初選機制決定輸贏。這樣的說法觸及法律原則，也直指政黨民主的核心價值，值得嚴肅討論。

首先，林佳龍所援引的「無罪推定」精神是現代法治國家的基石。《憲法》保障人民在司法未確定前不應被視為有罪，這並不因政治人物的身分而有所不同。林佳龍認為立委助理費或有爭議，但是否涉及貪瀆，仍須回到具體事證與司法判斷，不能僅因檢舉或輿論壓力就提前作出道德審判。

其次，從政黨政治來看，初選制度是民進黨長期引以為傲的民主實踐。林佳龍提出「輸贏照品照行」，意在強調競爭者應在同一套規則下接受民意檢驗，而非透過內部放話、道德圍剿，提前將對手排除。若黨內因個案爭議就彼此傷害，不僅無助於釐清事實，反而可能削弱制度公信力，讓初選淪為情緒動員。

再者，林岱樺並未因爭議而迴避選民，而是持續走進社區、廟宇與街頭，接受民意的檢驗，這就是初選正當性的具體展現。民主政治的判斷權最終在選民手中，而非掌握在派系或媒體手裡。他呼籲在制度運作期間應保留基本的政治倫理與同理心，避免因過度內耗而讓對手坐收漁利。

回顧台灣政治史，不論陳水扁、馬英九，乃至其他政治人物都曾在不同階段面臨司法或輿論風暴。歷史經驗提醒真正成熟的民主不在於從未發生爭議，而在於是否能在爭議中守住程序正義與制度理性。林佳龍對高雄市長初選的看法不在於支持誰與不支持誰，而在於他所強調的法律精神、制度尊重與政黨民主運作，這才是真正符合「大我」的政治理念。