（高雄論壇）林岱樺雙山造勢再升溫

立委林岱樺近期在岡山、旗山兩地連續舉辦大型造勢活動，現場湧入大批支持者，形成強烈的視覺與聲量效果。從選戰策略觀點來看這類造勢活動對於候選人確實具有多重意義，但其效益與風險也需冷靜評估，不能只看人潮熱度。

首先，造勢活動是一種公開的政治動員。透過在北高雄與山城地區接連舉辦活動，林岱樺展現「組織能量充足」的訊號。支持者大規模到場，能證明她的地方基礎並非僅停留在立委選區，而是能跨區串聯。況且造勢所營造的「氣勢」是判斷候選人競爭力的現實考量。

廣告 廣告

其次，挑戰市長是一個層級的大幅提升，需要讓更多非選區的市民認識候選人。透過造勢活動可向媒體與市民傳遞政策理念、人格特質與競選風格。尤其岡山與旗山分別屬於北高與山區，選民結構與生活脈絡不同，她藉此在多元地區曝光，有助突破區域侷限，建立「市級」形象。

第三，造勢能形成民意示範效果。當一位候選人能在短時間內吸引大量人潮，容易讓中間或觀望者產生「這位候選人可能有勝選機會」的心理，進而轉向支持。政治心理學稱之為「從眾效應」。

然而，造勢活動並非無風險。首先，它需要龐大資源、人力與後勤，若太密集，可能被批評為「形式大於內容」，甚至造成基層疲乏。再者，人潮雖然可觀，但「場面熱鬧不代表民調一定會動」。

若造勢後民調沒有起色，反而可能被外界質疑實質支持度有限，氣勢無法轉換成選票。此外，過度依賴造勢也可能忽略政策牛肉、議題論述與市政能力的展現，長期而言不利於爭取中間選民。

至於是否建議繼續造勢，答案可以是「要，但要策略性」。造勢不宜成為唯一主軸，而應與政策說明、在地議題座談、專業政見發表會等活動搭配，既能維持熱度，又能避免空洞化，將更有助於在激烈的黨內競爭中形成「氣勢＋內容」的雙軸優勢。