（高雄論壇）殺人魔成魔之路

高雄殺人魔張介宗於去年底殺害兄嫂黃婦後，開始一個月殺一人，今年一月左營張婦也遇害，二月楠梓趙林婦人也慘遭他的毒手，共計三人都被他殺害又分屍。據了解，張介宗前科累累，在年輕時曾涉犯強暴、搶奪等罪，遭軍法判無期徒刑，民國八十六年假釋出獄，如今惡行不改且變本加厲，成為連續殺人分屍魔。

今年十二月十九日傍晚，台北捷運的台北車站內及中山站外商圈發生連續無差別攻擊事件。殺人魔張文首先在長安東路、林森北路一帶，以及公園路租屋處等地縱火。接著前往台北捷運鄰近M區出口的地下連通道丟擲煙霧彈，並持刀襲擊民眾，隨後他又到中山站外的誠品生活南西店附近持續行兇，最終在警力圍捕時墜樓身亡。此重大慘案，導致包含主嫌在內一共四人死亡、十一人輕重傷。

這兩個殺人魔有許多共通點，兩人都相當孤僻，均採「孤狼式犯案」。張介宗遭軍法判無期徒刑，張文則因酒駕被軍方汰除，二人都受過軍事專業訓練，未能保家衛國，卻拿專業本領殺人成魔，導致許多人受害，毀了無數家庭，可說罪大惡極。

記者之前從事教職，學校內曾有一個變態又孤僻的代課老師，他也是軍中汰除者，校長發現他不對勁後，即提早解聘他。他竟能在十多年後，到高雄地檢署控告當時服務該校的所有女老師，也包括我及主任的妻子。令人納悶的是：大家都不認識主任的太太，因她不在學校服務卻也被告；更令人倒胃的是：這個軍中汰除者竟說被我們全部女老師集體迷姦，讓人為之氣結。

出庭當天，我們所有女老師一個個輪流被檢察官叫去問話。我則當場不客氣反問檢察官：為何被這種精神異常的人捉弄，搞得我們所有人都要請假出庭？那位女檢察官很不好意思的回說：他的訴狀寫得很逼真，時間、地點都有註明，實在讓人傻眼！由於這個精神異常者當時又對我廣發黑函，且在網路上持續攻擊，說我迷姦他。不堪其擾，我特地去警局報案，告他妨害名譽。

誇張的是，警官傳訊他到案說明，他竟到總統府、監察院等四處胡亂檢舉辦案的警官，讓那位警官哭笑不得，還向我致電訴苦。我控告他妨害名譽也未果，讓人不禁感嘆：連檢察官也怕瘋子，台灣還有公平正義嗎？其實我的訴求很簡單，希望對判刑確定或有案在身的精神異常者強制送醫，不要讓他們四處趴趴走，否則這些人猶如不定時炸彈，善良的老百姓如何安居樂業？生活無憂無懼？