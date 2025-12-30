（高雄論壇）決勝時刻

下屆高雄市長大選，民進黨黨內初選進入最後決戰時刻，初選結果下月可望揭曉﹔這場初選戰，四位選將爭取提名門票，誰能勝出﹖將是新年伊始高雄政壇受關注的議題。

民進黨這場市長黨內初選，可說是該黨於高雄的一場歷時最久、參選選將最多的一次戰役，創下該黨於高雄的初選紀錄﹔在歷經一年多﹁同志登山，各自努力﹂的長跑後，初選結果預計下個月就會分出勝負，勝者將代表民進黨捍衛高雄市的政權保衛戰。

這次投入市長初選戰役的四位選將，堪稱都是該黨於高雄的實力派戰將，各據一方的小諸侯，各有穩固的政治地盤。在這場體耐力大考驗的黨內初選，選將必須上山下海，跑遍幅員遼闊的大高雄，爭取市民支持，才能贏得初選，獲民進黨提名參選下屆高雄市長選舉。

民進黨的高雄市長黨內初選，歷時一年多的交手，檯面上仍能保持君子之爭，誠屬難能可貴﹔但是支持者檯面下的過招，暗中較勁難免。初選過後，盡速弭平可能產生的嫌隙，展現大團結氣勢，才能迎戰來勢洶洶的在野勢力的挑戰。