（高雄論壇）決戰三山

二Ｏ二六年高雄市長選舉，民進黨黨內初選逐漸進入衝刺決勝的階段，各種造勢活動一場接一場，和選民近距離搏感情，力拼在初選的最後一哩路勝出，取得民進黨提名門票，揮軍明年市長大選。

民進黨黨內競爭，各路陣營的衝刺造勢活動，近來最受矚目的要算是在岡山登場的﹁岡山大造勢﹂，這場大造勢，稱湧進近三萬名支持者力挺，驚動地方，更震撼初選競爭的態勢。﹁岡山大造勢﹂引發各界熱議，但是後續效應能不能叫好又叫座，還有待觀察。

高雄市長大位的競逐，向勝選之路前進，高雄三山具有舉足輕重的份量，甚至有人喻﹁得三山，贏高雄﹂。意即獲得三山的勝利，即可贏得高雄市長寶座。此勝選方程式也有前例可循，二Ｏ一八年韓國瑜競選高雄市長，鳳山、岡山、旗山的三山大造勢，﹁韓流﹂氣勢一路銳不可擋，終獲得市長大選勝利。

民進黨此役黨內初選，﹁岡山大造勢﹂已率先登場，可以預期的是，鳳山、旗山都極可能接棒上場，完成﹁三山大造勢﹂的拼圖，力拼勝選的最後一哩路。